BOGOTA, 8 Haziran (Xinhua) -- Kolombiya'da önümüzdeki yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan senatör Miguel Uribe Turbay cumartesi günü başkent Bogota'daki bir kampanya mitinginde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin tutuklandığını belirten Savunma Bakanı Pedro Sanchez, olaya başkalarının da karışıp karışmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da Senatör Uribe'ye Saldırı - Son Dakika
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