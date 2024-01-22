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Kolombiya Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi - Son Dakika
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Kolombiya Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi. Leyva, Filistin'deki çatışmaların sona ermesi ve uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, iklim kriziyle mücadelede çatışmaların engel olduğunu vurguladı ve Küba'ya yönelik uygulanan ambargoları kınadıklarını söyledi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi
22.01.2024 - 21:19,
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Leyva, Uganda'nın başkenti Kampala'da 19-20 Ocak'ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'de "derhal" ateşkes çağrısında bulundu.

Leyva, "Uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı tüm eylemleri kınıyoruz. Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin İsrail tarafından ihlal edildiğine ilişkin mahkeme önünde sunduğu girişimi takdir ediyoruz. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan bu çatışmayı kesin bir çözüme kavuşturacak uluslararası bir barış konferansının yapılmasını koşulsuz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadeleye de değinen Leyva, "Dünyada devam eden çatışmalar, iklim krizinin üstesinden gelmeyi imkansız hale getiriyor, geri döndürülemez şekilde insan hayatına ciddi zararlar veriyor. Orta Doğu'da artan gerilimlerin çözümü diyalog ve karşılıklı feragatlerden geçer. " değerlendirmesinde bulundu.

Leyva, Küba'ya yönelik uygulanan "tek taraflı ambargoları" kınadıklarını da hatırlatarak, Kolombiya'nın, bu konuda sesini daima yükselteceğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekleyeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Kolombiya, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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