Komedyen Göktaş'ın tutuklanması uluslararası basında geniş yankı uyandırdı

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Komedyen Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla tutuklanması, uluslararası basında geniş yer buldu. Çok sayıda yabancı yayın kuruluşu, tutuklamayı ifade özgürlüğü tartışmaları çerçevesinde değerlendirirken, Göktaş'ın savunmasına ve Türkiye'deki hukuki sürece ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla tutuklanması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda yabancı medya kuruluşu, haberi öne çıkan gelişmeler arasında verirken, yayınlarında Göktaş'ın savunmasına, yürütülen hukuki sürece ve Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

ABC: "TÜRKİYE'DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GİDEREK DARALDIĞI SAVUNULUYOR"

ABD merkezli ABC News, "Komedyen Deniz Göktaş, Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandı" başlıklı haberinde, Göktaş'ın stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "diktatör" olarak söz ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve yargılanmak üzere tutuklandığını aktardı. Haberde, Göktaş'ın savcılık ifadesinde dini değerleri aşağılamak ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir amacı bulunmadığını, gösterisinin hiciv niteliğinde olduğunu söylediği belirtildi. Yayın kuruluşu ayrıca, eleştirmenlerin Türkiye'de ifade özgürlüğü alanının giderek daraldığı yönündeki görüşlerine yer verirken, hükümetin ise yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamalarını aktardı.

ABC News ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suç sayılıyor ve bu suç dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir görevde bulunduğu Türkiye'de eleştirmenler, ifade özgürlüğü alanının giderek daraldığını, gazeteciler ile hükümeti eleştiren kişilerin sık sık soruşturma, gözaltı ve davalarla karşı karşıya kaldığını savunuyor. Erdoğan'ın önemli siyasi rakiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl mart ayından bu yana yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılandığı, ana muhalefet partisinden yüzlerce belediye başkanı ve yöneticinin de benzer suçlamalarla yargılandığı belirtilirken, muhalefet liderinin mahkeme kararıyla görevden alınması eleştirmenler tarafından seçimler öncesinde muhalefeti etkisizleştirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan hükümeti ise yargının bağımsız olduğunu ve mahkemelerin siyasi baskıdan uzak şekilde karar verdiğini savunuyor."

BBC: "OLAY, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI"

İngiltere merkezli BBC yayın kuruluşu, "Türkiye'de Erdoğan ve İslam hakkındaki esprileri nedeniyle stand-up komedyeni tutuklandı" başlıklı haberinde, Göktaş'ın YouTube'da milyonlarca kez izlenen gösterisi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığını yazdı. Haberde, savcılığın video hakkında 185 şikayet aldığını, Göktaş'ın ise ifadesinde hakaret kastı bulunmadığını ve gösterisinin hiciv niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı. BBC ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) açıklamalarına yer vererek, olayın ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı değerlendirmesini paylaştı.

YNET: "TUTUKLAMA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARINI YENİDEN ALEVLENDİRDİ"

İsrail merkezli Ynet, "Erdoğan ve İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla Türk komedyen tutuklandı" başlıklı haberinde, Göktaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelendirdiği ve Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı espriler nedeniyle tutuklandığını belirtti. Haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri alenen aşağılama suçlamalarıyla soruşturma yürüttüğü, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere erişim engeli getirildiği ifade edildi.

Ynet ayrıca, şu ifadeleri kaydetti:

"Tutuklama, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve Cumhurbaşkanı'na hakaret yasasının uygulanmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirirken, eleştirmenler son dönemde muhalif siyasetçi, gazeteci ve sanatçılara yönelik soruşturma ve gözaltıların arttığını savunuyor. Bu yılın şubat ayında da İsrailli bir kadın, Türk bayrağına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve 'Filistin Devleti'ne hakaret ettiği şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alınmış ve yaklaşık iki hafta tutuklu kalmıştı."

DEUTSCHE WELLE, NATO ZİRVESİ ÖNCESİ TUTUKLAMALARIN HATIRLATRI

Almanya merkezli Deutsche Welle, Göktaş'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının, milyonlarca kez izlenen stand-up gösterisinin ardından gerçekleştiğini aktardı. Haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın video hakkında yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlattığı belirtilirken, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun (USCIRF) Türkiye'deki dini değerlere hakaret suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerine de şu şekilde yer verildi:

"Türkiye'de dini değerlere hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmaların uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmadığını savunarak, bu hükmün dini eleştiren veya farklı inançlarını açıklayan kişileri hedef almak için giderek daha sık kullanıldığı değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Türkiye gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini artırmış durumda."

BALKAN INSIGHT: "GÖSTERİSİNİN HİCİV NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU SAVUNDU"

Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı'nın (BIRN) yayın organı Balkan Insight, "Popüler Türk komedyen, Cumhurbaşkanı'na ve İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı" başlıklı haberinde, Göktaş'ın suçlamaları reddettiğini ve gösterisinin hiciv niteliğinde olduğunu savunduğunu aktardı. Haberde, tutuklamanın Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleştiği değerlendirmesi yapıldı.

BLOOMBERG: "MİLYONLARCA KEZ İZLENEN GÖSTERİ SORUŞTURMANIN KONUSU OLDU"

ABD merkezli Bloomberg, Göktaş'ın yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını yazdı. Haberde, soruşturmanın YouTube'da yayımlanan ve milyonlarca kez izlenen "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisine dayandığı belirtilirken, Göktaş'ın savcılık ifadesinde hakaret kastı taşımadığını söylediği aktarıldı. Bloomberg, olayı Türkiye'de ifade özgürlüğünün sınırlarına ilişkin tartışmalar bağlamında değerlendirdi.

UKRAYNA BASINI DA HABERLEŞTİRDİ

Ukrayna basınında yer alan haberde ise Göktaş'ın, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki esprileri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı ve tutuklandığı aktarıldı. Haberde, gösterinin milyonlarca kez izlendiği, savcılığın 185 şikayet üzerine soruşturma başlattığı ve Göktaş'ın suçlamaları reddettiği bilgilerine yer verildi.