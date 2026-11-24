(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine tepki göstererek, "Türkiye artık HGS'den sonra HSS'yi icat etti: Hızlı Salınma Sistemi. Kimin için? Milleti ton ton soyanlar için" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Gruplar adına konuşmaların ardından komisyon üyesi milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve "yap-işlet-devret" projelerine ilişkin yaptığı konuşmada, projelerin üç yıl içerisinde devlete maliyetinin 1 trilyon 26 milyar 500 milyon lira olduğunu söyledi.

Akay, 343 ulaştırma projesinin başlangıç tarihinden bugüne kadar olan bedel artışlarını incelediğini belirterek, "1 trilyon 823 milyarlık bir maliyet artışı" olduğunu dile getirdi. Akay, bu tutarın 2027 yılı içerisinde 16 milyon 410 bin emekliye 111 bin TL verilebilecek bir tutara karşılık geldiğini ifade ederek, "Eğer bu maliyet artışlarını kontrol altında tutabilseydik, projeleri zamanında tamamlayabilseydik ve bu sorunları ortadan kaldırabilseydik, ortaya böyle bir kaynak çıkabilirdi" diye konuştu. Akay, şunları söyledi:

"Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin ilk yatırım tutarı 78 milyon TL. Bugün ulaştığı değer 216 milyar 515 milyon TL. 216,5 milyar liralık bir artış var. Bu proje kaç kez revize edildi? Maliyet artışı neden bu kadar yüksek? Yanlış müteahhit seçimi mi var? İhale yöntemlerinde mi hata var? Bunların açıklanması gerekiyor. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin ilk yatırım tutarı 3 milyar TL. Mevcut tutarı 101 milyar 487 milyon TL'ye ulaşmış. Yaklaşık 98 milyar liralık bir artış var. Trabzon Yeni Havalimanı 4 milyar TL ile başlamış, 68 milyar 64 milyon 980 bin TL'lik bir artış var. Erzurum-Aziziye Ayrımı-Çat-Karlıova-Bingöl Yolu, 17 milyon 824 bin TL olarak başlamış. 800 kat artış var. Şu anki ödeneği 14,6 milyar TL. Bütün bu projelerin incelenmesi gerekiyor. Hatalı kişiler kim? Müteahhit seçiminde yanlışlık mı yapıldı? Başka haklı sebepler mi var? Proje değişiklikleri mi yaşandı? Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor."

"BAŞLANGIÇTA DÜŞÜK OLAN HGS ÜCRETLERİ KATLANARAK YURTTAŞA FATURA EDİLMİŞ"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, kamu bütçesinde garanti ödemelerin yük oluşturduğunu ve "yurttaşları dolandıran" bir tezgahın kurulduğunu savundu. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialara tepki gösteren Kaya, şöyle konuştu:

"HGS hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen gişelerdeki okuma hataları gerekçe gösterilerek haksız geçiş borçları çıkarılmış. Bu cezalar yasal süre içerisinde yurttaşlara bildirilmemiş, oluşan borçlar e-devlet üzerinden takibe de açılmamış. Ancak 15 günlük süre dolduğunda geçiş ücretine dört kat ceza uygulanarak dosyalar özel şirketlerin anlaşmalı hukuk bürolarına devredilmiş. Böylece başlangıçta çok düşük olan geçiş ücretleri, avukatlık ve icra masraflarıyla birlikte katlanarak yurttaşlara fatura edilmiş. Bakanlık işletme hakkını özel şirketlere devretmiş olabilir. Ancak bu durum, yurttaşların haklarının korunması konusundaki kamusal sorumluluğunuzu ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla bu uygulamaların denetlenmesini, haksız tahsilatların önlenmesini ve yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz."

KARACA'DAN HGS İCRA TAKİPLERİNE TEPKİ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer karaca, HGS borçlarının temerrüde düşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Burada yurttaş temerrüde düşmeden, fahiş artışlarla vatandaşı soyan bir HGS vurgunuyla karşı karşıyayız" dedi. Karaca, HGS icra takiplerine ilişkin Bakan Uraloğlu'na hitaben, "Bugüne kadar kaç icra dosyası açıldı, kaç kişi hakkında icra takibi başlatıldı? Ne kadar para tahsil edildi? Tahsilatlar geriye dönük olarak iade edilecek mi? Tahsilatı yapan avukatların kim olduğu belli. Vekalet ücretleriyle birlikte iade edilmek zorundadır. Edecek misiniz" sorularını yöneltti.

"ADALETSİZLİĞİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ BÜYÜK SAYIN BAKAN"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen milyarlarca liralık şüpheli işleme ilişkin yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine tepki gösterdi.

"Bugün adalet tatile çıktı" diyen Karabat, savcılığın kararını "Hızlı Salınma Sistemi " olarak nitelendirdi. Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Lekelenme hakkı hanımefendiye var, Bakana var. Peki içeride kanser kanser yatanlara, içeride ameliyat olup yatanlara, çocuğunu göremeyenlere bu sistem yok mu? Tutuksuz yargılanma esastır ama tutuksuz yargılanma sadece bu bakana mı? Sadece fon soyanlara mı geçerli? Bize milletin bölünmez bütünlüğünden bahsediyorlar. Vatan bölünmez bir bütündür. Eğer bölücülük arıyorsanız bu ikili hukuk sistemidir Sayın Bakan. Bu ikili hukuk sisteminin olduğu yerde millet de zenginleşmez, devlet de güçlü olamaz. Türkiye artık HGS'den sonra HSS'yi icat etti: Hızlı Salınma Sistemi. Kimin için? Milleti ton ton soyanlar için. Eğer tutuksuz yargılanmayı savunuyorsanız tutuksuz yargılanacak onlarca insan orada. Ben şimdi sizin bunları anlatırken köprüyü satacaksınız, milli değerleri satacaksınız, 5 milyar dolara satacaksınız. Bunlardan mı bahsedeyim? Hangi anlamı kalmış ya? Bunların götürdüğü milyar milyar. Yapacağınız yolların maliyetlerini mi hesaplayayım yoksa burayı mı hesaplayayım? Bu adaletsizliğin Türkiye'ye maliyeti büyük, Sayın Bakan."

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Komisyon'da bazı milletvekillerinin yatırım ve projelerde "bölgesel eşitsizlik" olduğu iddialarına yanıt verdi. Yeğin, şunları kaydetti:

"Burada bölgesel bir ayrımcılık, sanki bölgeye karşı bir tutum varmış gibi bir yaklaşım ortaya konuldu. Güzeldere Tüneli, Çamlık Viyadüğü nerede yapılıyor? 2016 Aralık ayında açılacak, 14 milyar harcandı oraya. Nerede yapılıyor? Van'da yapılıyor. Bingöl-Dolhan yolu, Karlıova arkadaşlar. 7 adet köprü var, 9 milyar lira maliyeti var. Şırnak-Çukurova yolu nerede yapılıyor? Erzurum-Fındıklı yolu nerede yapılıyor? Bunlar sadece önümüzdeki ay, Aralık ayında açılacak yerler. Demir yolu ve hızlı tren ağının bölgeye yapılmamasını da etnik ayrımcılık olarak nitelendiren arkadaşlara sormak isterim: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Rizelidir. Rize'ye hızlı tren yapılıyor mu? Ulaştırma Bakanı Trabzonludur. Ondan önceki de Trabzonluydu. Trabzon'a hızlı tren yapılıyor mu? Ne bu kardeşim? Her şeyi bölgesel ayrımcılık, siyasal ayrımcılık, bir bölgeye veya etnik kökene karşı bilinçli bir tutum olarak sunmak… Bırakın bu işleri lütfen."

Bir milletvekilinin konuşmasında, "Yatırım Bakanlığı olmaktan çıkmışsınız, peşkeş bakanlığına dönmüşsünüz" dediğini söyleyen Yeğin, "Boşuna dememiş atalarımız: 'Baba malı kolay tüketilir'. 'Yüz yıllık Cumhuriyet'in kazanımlarını satıp bitirdiniz diye' de eklediler. Evet, baba malı gerçekten kolay tüketilirmiş. Keşke sadece tüketseydiniz. Yüz yıllık partiye yazık ettiniz, ziyan ettiniz. Bir muhteris belediye başkanınızın cumhurbaşkanı adaylığı çerçevesinde bir partiyi yok ettiniz. Allah'tan birileri sahip çıktı, partiyi ele aldı, parti ayaklanacak inşallah. Peşkeşi siz iyi bilirsiniz" dedi.

KISACIK: "BAKANLIK BÜTÇESİNİN 5 KATINI FAİZ ÖDEMELERİNE VERİYORUZ"

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 761 milyar 412 milyon lira ile en büyük bütçeye sahip bakanlıklardan biri olduğuna dikkati çekti.

2027 yılında faize ödenecek miktarın 3 trilyon 975 milyar lira olduğunu dile getiren Kısacık, "Ulaştırma Bakanlığı gibi bir bakanlığın bütçesinin yaklaşık 5.22 katını biz faize veriyoruz. Bu kadar demiryolu, karayolu, deniz yolu, hava yolu, uzay çalışmaları vesaire bu kadar bir yıllık yatırımın 5 katını faize veriyoruz. Daha da acısı Ulaştırma Bakanlığı'nın bir yıllık bütçesini bir avuç çete bir kalemde çalmış. 800 milyar çalmış. Yani bu kadar anlattığınız yatırımların uzay yolu, hava yolu, deniz yolu, karayolu bu kadar anlattığınız yatırımların bir yıllık bütçesini bir kalemde çalmış. Onun için yani şu bütçenin de konuşmanın da bir anlamsız olduğu günlerden geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.