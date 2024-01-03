 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Komşusu Koyunlara İşkence Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Komşusu Koyunlara İşkence Yaptı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Şeref Karabulut'un ağılına giren komşusu Ercan C.'nin koyunlara şiddet uygulayıp işkence yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Ercan C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karabulut, hayvanlara yapılan işkenceleri jandarmaya bildirdi ve adaletin sağlanmasını istedi.

Komşusu Koyunlara İşkence Yaptı
03.01.2024 - 11:28,
Abone Ol
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, Şeref Karabulut'un (60) ağılına giren komşusu Ercan C.'nin (27) koyunlara şiddet uygulayıp, değnekle işkence yaptığı belirlendi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karabulut'un şikayetiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ercan C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dursunbey'in kırsal Aşağı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Şeref Karabulut'a ait 100 küçükbaşın bulunduğu sürüden ilk olarak geçen 28 Haziran'da 15 kuzu kayboldu, sonra da hayvanlarda yaralanma ve ölümler başladı, 15 koyun ise yavrularını kaybetti. Olayların sürmesi üzerine Karabulut, ağıla geçen 18 Aralık'ta güvenlik kamerası taktırdı. Karabulut, hayvanlar tekrar yaralanınca, kamera görüntülerini izleyip, komşusu Ercan C.'nin ağıla girdiğini ve hayvanlara işkence yaptığını gördü. Karabulut, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın gözaltına aldığı Ercan C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ercan C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ÇOK ZORUMA GİTTİ'

Güvenlik kameralarını taktırmadan önce 3 ayrı sefer koyunlarına müdahale edildiğini, çalınmalar, yaralanmalar ve ölümler olduğunu söyleyen Karabulut, ayrıca 15 koyunun da yavrularının doğmadan öldüğünü söyledi. Olayın ardından kanıt bulamadığı için kamera taktırmak zorunda kaldığını söyleyen Karabulut, hayvanların anüs bölgelerine değnekle müdahalede bulunulduğunu belirterek, "Hayvanlarımız yine yaralandığında güvenlik kameralarını izledik ve olay ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi koyuna değnekle müdahale etmiş. Görüntüyü gördüğümde çok zoruma gitti. Adaletimize güveniyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Hayvanların bu eziyeti görmesi beni çok üzdü" dedi.

'HİÇBİR CANLIYA BÖYLE BİR ŞEY YAPILAMAZ'

Karabulut'un eşi Zeynep Karabulut da görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirterek, "Böyle bir olay ne insana, ne hayvana hiçbir canlıya yapılmaz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu olay kaç defa tekrar etti. Daha önce ağızlarından kan gele gele 28 koyunumuz öldü. Büyükbaş hayvanların olduğu yerde kamera yok, oraya da girmiş ama ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şeref Karabulut'un koyunlarına değnekle şiddet uygulayıp işkence yapan komşusu Ercan C., önce hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kamera görüntülerinin izletilmesi üzerine suçunu itiraf eden Ercan C., ifadesinde, "Düvelerimden 3'ü daha önce çalındı. Hayvanlarım zehirlendi. Bundan Şeref Karabulut'u sorumlu tuttuğum için böyle bir şey yaptım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Dursunbey, Akçaalan, Aralık, Hayvan Hakları, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşusu Koyunlara İşkence Yaptı - Son Dakika


11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde

Son Dakika
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:56:28. #1.11#
SON DAKİKA: Komşusu Koyunlara İşkence Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement