Konak Belediye Başkanı Mutlu: "Kadınların Güçlenmelerini Destekleyen Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz"

08.03.2026 12:19  Güncelleme: 12:44
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Daha adil ve eşit bir gelecek için kadınların güçlenmelerini destekleyen çalışmalarımıza ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Konak Belediye Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta kadınların sesinin daha gür çıkacağının, emeğinin daha görünür olacağının sözünü vermiştik. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözün sorumluluğuyla hareket ettik. İki yıl boyunca kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü yer alması için projeler ürettik. Daha adil ve eşit bir gelecek için kadınların güçlenmelerini destekleyen çalışmalarımıza ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Eşitlik taahhüdüne etkin imza

Konak Belediyesi'nin, kadına yönelik çalışmaları arasında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı yer alıyor. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı göreve geldiği ilk yıl imzalayan Mutlu, Konak Belediyesi'ni, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüdünde bulunan belediyelerin arasına dahil etti. Mutlu, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı devreye aldı. Kadınların ve tüm dezavantajlı grupların kent yaşamında hizmetlere eşit erişimini hedefleyen ve 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen plan kapsamında iç ve dış paydaş çalışmaları devam ediyor.

Mutlu çocuklar, güçlü anneler

Toplam 10 merkezde ücretsiz hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde çocuklar eşit, adil ve kaliteli eğitim fırsatına kavuşurken anneler kendilerine zaman ayırma ve istihdama katılma fırsatı buldu. İki yılda yaklaşık 600 çocuğa tam gün ve yarı zamanlı hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin yanı sıra Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde başlatılan Saatlik Oyun Hizmeti, hem çocukları hem anneleri sevindirdi. Hastane randevuları başta resmi kurum işleri, alışveriş, sosyalleşme gibi zorunlu veya sosyal hayata dair faaliyetlerine zaman bulamayan anneler, Saatlik Oyun Hizmeti'yle nefes aldı.

Kadın istihdamına destek

Başkan Mutlu'nun görevdeki ilk 100 günü içerisinde hizmete açtığı İş'te Konak Personel Ofisi sayesinde 480 kadın iş sahibi oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesindeki semt merkezlerinde, 2 bin 500 kadın mesleki eğitim aldı. Kadınlara yönelik mesleki eğitim ve istihdam çalışmaları arasında en dikkat çekeni Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde, 'Hem İşte Hem Eğitimde Programı' (HİHE) kapsamında düzenlenen ücretsiz CNC Operatörlüğü kursu oldu. Kurstan başarıyla mezun olan 10 kadın, tabuları yıktı ve CNC operatörü olarak sanayi alanında işe başladı. Ayrıca Kadın Süpürgeciler projesiyle onlarca kadın Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde istihdam edildi.

Şiddetle mücadelede öncü adımlar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddet, ayrımcılık, hak ihlali gibi durumlarda kadınlara rehberlik desteği sunan Kadın Danışma Merkezi ve semt merkezlerinde konumlanan ilk başvuru noktalarının açılışı duyuruldu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile şiddete uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla federasyon bünyesinde hizmet veren "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" protokolü imzalandı. Ayrıca imzacısı olunan Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) C190 sayılı sözleşmesi kapsamında personellere yönelik eğitim düzenlendi ve sözleşmenin etkin şekilde uygulanması amacıyla belediye personellerinin katılımıyla bir kurul oluşturuldu.

Kadınların el emeği değer kazandı

Konak Belediyesi'nin Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel günler başta olmak üzere, düzenli olarak kentin dört bir yanında kurduğu el emeği kermesleri sayesinde üreten kadınların emeği değerlendi, aile bütçelerine katkı sağlandı. Sevdiklerine hediye almak isteyenlerin uğrak adresi olan kermeslerde Konaklı kadınlar, üretimlerini ekonomik değere çevirme şansı yakaladı.

Daha eşit bir gelecek için güç birliği

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun görev başında olduğu 2 yıl içerisinde, sivil toplum kuruluşlarıyla kadının kişisel ve mesleki gelişimini gözeten, kadın istihdamını destekleyen; kadına yönelik şiddeti karşısına alan pek çok protokole imza atıldı. Sivil toplum kuruluşlarının aktif rol üstlenmesini sağlayan iş birlikleri sayesinde, pek çok kadın sosyal alanda desteklendi, kişisel gelişim ve mesleki eğitim alma fırsatı buldu. Ayrıca okuma yazma bilmeyenler için açılan kurslarla kadınlar, yıllardır içlerinde ukde kalan hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşadı.

Annelere emzirme eğitimi

Konak Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' ve 'Emzirme Eğitimi' projeleriyle yenidoğan Konaklılar ile annelerin yanında olmaya devam etti. Yüzleri güldüren çifte destek kapsamında hayata gözlerini Konak'ta açan bebeklerin ilk günlerinde kullanılacak malzeme ve giysilerin yer aldığı çantalar adreslere teslim edilirken, alanında uzman hemşireler de annelere sağlıklı emzirme yöntemlerinin yanı sıra bebek bakımı, anne sütünün önemi ve beslenme konusunda eğitim verdi.

Kadınlar sporda buluşuyor

Kadına özel spor hizmeti veren toplam sekiz merkezde, aerobik, pilates ve kardiyo branşlarında, deneyimli eğitmenler eşliğinde devam eden kurslardan yaklaşık 2 bin Konaklı kadın yararlandı. Aktif ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlayan kurslar, Gültepe Atatürk Spor Tesisi, Güzelyalı Spor Merkezi, Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri, Gültepe, Zeytinlik, Hatay ve Hilmi Değirmenci Semt Merkezlerinde kadınları bir araya getirdi.

Geziler ile sosyalleşme

Kentte yaşayan her yaştan kadının sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla çeşitli geziler düzenlendi. Özellikle deniz ve vapur gezileri, kadınların günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak evlerinden çıkmalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağladı.

Kaynak: ANKA

