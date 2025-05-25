Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu: "Gençler Toplumun Vicdanı, Aklı ve Umudu" - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu: "Gençler Toplumun Vicdanı, Aklı ve Umudu"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu: "Gençler Toplumun Vicdanı, Aklı ve Umudu"
25.05.2025 13:56  Güncelleme: 14:32
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sanathane’de düzenlenen Gençlik Forumu’nda İzmirli gençlerle bir araya gelerek fikir ve taleplerini dinledi. “Gençler ülkenin sadece geleceği değil aynı zamanda bugünü. Toplumun vicdanı, aklı, umudu ve gelecekte güzel günler görebileceğimizi bize hissettiren aktörler. Biz size güzel bir ülke bırakmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız” diyen Başkan Mutlu, hala tutuklu bulunan gençler için özgürlük talebini yineledi.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sanathane'de düzenlenen Gençlik Forumu'nda İzmirli gençlerle bir araya gelerek fikir ve taleplerini dinledi. "Gençler ülkenin sadece geleceği değil aynı zamanda bugünü. Toplumun vicdanı, aklı, umudu ve gelecekte güzel günler görebileceğimizi bize hissettiren aktörler. Biz size güzel bir ülke bırakmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız" diyen Başkan Mutlu, hala tutuklu bulunan gençler için özgürlük talebini yineledi.

İzmirli gençler, Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Cumhuriyet'ten Bugüne Gençliğin Dönüşümü" başlıklı Gençlik Forumu'nda  buluştu.

Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki forum, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek'in yürütücülüğünde yapıldı.

Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cumhuriyet'in aydınlık yüzü gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün burada gençliğin değerli görüşlerini almak için bir aradayız. Özellikle Konak'ın en kadim semtlerinden biri olan Basmane'de bir araya gelmek daha da keyifli. Gençliğin sesi olmanın, gençliğe kulak vermenin ötesinde, birlikte daha eşit ve adil bir yarın inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Konak'ta seçim mottomuz 'Adil bir kent, eşit yurttaşlık' idi. Bu hedefte sizlerin değerli fikirleriyle yol alacağımız için çok mutluyuz. Gençler ülkenin sadece geleceği değil aynı zamanda bugünü. Toplumun vicdanı, aklı, umudu ve gelecekte güzel günler görebileceğimizi bize hissettiren aktörler. Biz size güzel bir ülke bırakmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız" dedi.

"Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

Hala tutuklu bulunan gençler için özgürlük talebini yineleyen Başkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Bugün, ülkemizde hiçbir şey kolay olmadığı gibi genç olmak da kolay değil. Bir yandan işsizlik, barınma sorunu ve gelecek kaygısı ile mücadele edilirken, bir yandan da anayasal haklarını ve fikirlerini savundukları için baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. Gerçekleri görmezden gelen bir yönetim anlayışı, ülkenin geleceğine sırtını dönmüş durumda. Değişimin, dönüşümün ve umut dolu yarınların en güçlü taşıyıcısı olan gençlerin, karar alma süreçlerinde yer alması ve ülkenin geleceğine düşünceleri ve eylemleriyle yön vermesinin zamanı geldi. Gençler, hayal kurmaktan, eleştirmekten ve talep etmekten asla vazgeçmiyor. Bir an önce hala tutuklu bulunan gençlerin ailelerine, okullarına ve özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Onlar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Daha güzel bir gelecek için, daha yaşanabilir ve her şeyin çok güzel olduğu bir Türkiye için; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Gençlik Merkezi müjdesi

Konak Belediyesi çatısı altında gençler için hayata geçirilen çalışmaları anlatan Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Gençlik merkezlerinden istihdam projelerine, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlara kadar pek çok alanda sizlerle omuz omuza duruyoruz. Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezimizin iki katını tamamen gençlere ayırıyoruz. Toros ve Güzelyalı'da iki kütüphane açmıştık; Türkan Saylan'da da hem kütüphanemiz hem de bağımsız çalışma alanlarımız olacak. Çınarlı Rekreasyon Alanının yan tarafında ise bir Gençlik Merkezimiz hayata geçecek."

Topaç: Tüm ümidimiz gençlerde

Geçmişten bugüne gençlik hareketlerinin tarihsel değişimi ve dönüşümü hakkında bilgi veren İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç da "Bugün burada çok sayıda parlak zihinle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizinle birlikte olmak çok keyifli. Sizlerden ricamız; bilinçli yurttaş olun, cesaretinizi hiç kaybetmeyin, sorumluluk almaktan kaçınmayın ve Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkın. Tüm ümidimiz gençlerde, sorumluluk alan herkes çok kıymetli. Bugün bizimle bir arada olmanız da bunun bir yansıması" diye konuştu.

Süzek: Sizler bizi besliyorsunuz

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Şirince Süzek ise "Ben engellileri temsil ediyorum ve engellilerin var olma mücadeleleri için sizlerin ürettiklerini görüp iyice güçleniyorum. Sizler bizi besliyorsunuz. Bulunduğunuz her yerde öznesiniz ve çok güçlüsünüz. Kendi iradenizle her şeyi başarabilecek kabiliyettesiniz. İdeolojiniz ne olursa olsun siyasi süreçlerde rol alın" ifadelerini kullandı.

Forumun soru-cevap bölümünde söz alan gençler, toplumsal mücadele süreçlerinde gençliğin rolünden, siyasal katılım süreçlerine ve yerel yönetimlerden beklentilere kadar pek çok konuda sorular yöneltti.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Yönetim, Politika, Gençlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu: 'Gençler Toplumun Vicdanı, Aklı ve Umudu' - Son Dakika

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