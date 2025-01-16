Konak Belediyesi\'nde Maaş Ödemeleri İçin Olağanüstü Toplantı

Güncel

(İZMİR) - Konak Belediyesi, İller Bankası'ndan yapılan 34 milyonluk ödenek kesintisi nedeniyle maaş ödemelerinde yaşanan aksaklığı gidermek için 20 Ocak Pazartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Belediye Meclisi'nde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kredi kullanma yetkisi isteyecek.

Konak Belediyesi, geçmiş dönemden kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarına karşılık İller Bankası'ndan yapılan 34 milyonluk ödenek kesintisi nedeniyle yaşanan mali sıkıntıyı aşmak için harekete geçti. Belediye çalışanlarının maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla Belediye Meclisi, 20 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de olağanüstü toplanacak. Tek gündem maddesinin görüşüleceği oturumda Başkan Mutlu, meclisten kredi kullanma yetkisi isteyecek.

"En öncelikli konulardan biri"

Çalışanların maaşlarının bir kısmının yatırıldığını, kalan ödemelerin ise en kısa sürede yapılabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Mutlu, "Geçmiş dönemden kalan SGK ve vergi borçlarından dolayı yapılan ödenek kesintileri, işçi maaşlarının zamanında ödenmesini engelliyor. Çalışanlarımızın maaşlarını gününde ve eksiksiz ödemek, bizim için en öncelikli konulardan biri ve bu konuda yaşanan aksaklığın biran evvel giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalışanlarımızın anlayışı ve desteğiyle, Konak Belediyesi olarak bu dönemi en kısa sürede atlatacak ve şehrimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.