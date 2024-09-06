Konak Belediyesi\'nin Geleneksel Sünnet Şöleni

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel toplu sünnet şöleninde bu yıl 200 çocuk sünnet edildi.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni bu yıl da devam etti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gözde Sağlık Grubu'nun desteğiyle Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen toplu sünnet şölenine; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Gözde Sağlık Grubu Direktörü Mustafa Dere, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

"Şölenimizin tadını çıkaralım"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, "Bugün çok güzel bir gün. Çocuklarımızın her biri şahane gözüküyor. Öncelikle bu güzel etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan Gözde Sağlık Grup'a ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'ya çok teşekkür ediyorum. Yola çıktığımızda birlikte yürüyeceğiz demiştik. Yan yana, omuz omuza… Bu uzun bir yolculuk ve bu yolculukta kimse geride kalmayacak, kimse kendini öteki hissetmeyecek demiştik. Çocuklarımızın bu özel gününde de birlikte olduk. Bugün onlar da biz de doyasıya eğlenelim, sünnet şölenimizin tadını çıkaralım. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Dayanışma ruhunu yaşayan başkanımızı kutluyorum"

Şölene katılan çocuklara kıyafet desteği sağlayan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise, "Bu sünnet şölenindeki manevi havayı solumaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Belediyeler sosyal dayanışmanın en önemli kurumlarından bir tanesidir. Belediyecilik sadece yol, su, kanal, plan işleri yapmak değil aynı zamanda vatandaşın sıkıntılı zamanında yanında olmak, onlarla birlikte omuz omuza dayanışmaya girmek demektir. Bu noktada toplumsal sorunları birlik ve beraberliği koruyarak, dayanışma ruhunu yaşatarak aşmaya çalışan ve bu anlayışıyla güzel bir örnek oluşturan Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu ile emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Sünnet olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Bahtınız açık, her şey gönlünüzce olsun. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Şölende çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı Yüz boyama etkinliği ile eğlenen çocuklara, ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Bilgehan Duman'ın illüzyon gösterisini izleyen çocuklar, ardından sahneye çıkan Alsina'nın balon gösterisiyle eğlendi. Şölende son olarak 'Mikrop Hikmet' lakabıyla tanınan, sahnelerin en renkli isimlerinden İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş sahne aldı.