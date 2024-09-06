Konak Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni

Geniş Video İzle

Konak Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel toplu sünnet şöleninde bu yıl 200 çocuk sünnet edildi. Şölen kapsamında çocuklara renkli etkinlikler düzenlendi.

06.09.2024 10:52  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel toplu sünnet şöleninde bu yıl 200 çocuk sünnet edildi.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni bu yıl da devam etti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gözde Sağlık Grubu'nun desteğiyle Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen toplu sünnet şölenine; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Gözde Sağlık Grubu Direktörü Mustafa Dere, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

"Şölenimizin tadını çıkaralım"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, "Bugün çok güzel bir gün. Çocuklarımızın her biri şahane gözüküyor. Öncelikle bu güzel etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan Gözde Sağlık Grup'a ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'ya çok teşekkür ediyorum. Yola çıktığımızda birlikte yürüyeceğiz demiştik. Yan yana, omuz omuza… Bu uzun bir yolculuk ve bu yolculukta kimse geride kalmayacak, kimse kendini öteki hissetmeyecek demiştik. Çocuklarımızın bu özel gününde de birlikte olduk. Bugün onlar da biz de doyasıya eğlenelim, sünnet şölenimizin tadını çıkaralım. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Dayanışma ruhunu yaşayan başkanımızı kutluyorum"

Şölene katılan çocuklara kıyafet desteği sağlayan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ise, "Bu sünnet şölenindeki manevi havayı solumaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Belediyeler sosyal dayanışmanın en önemli kurumlarından bir tanesidir. Belediyecilik sadece yol, su, kanal, plan işleri yapmak değil aynı zamanda vatandaşın sıkıntılı zamanında yanında olmak, onlarla birlikte omuz omuza dayanışmaya girmek demektir. Bu noktada toplumsal sorunları birlik ve beraberliği koruyarak, dayanışma ruhunu yaşatarak aşmaya çalışan ve bu anlayışıyla güzel bir örnek oluşturan Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu ile emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Sünnet olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Bahtınız açık, her şey gönlünüzce olsun. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Şölende çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı Yüz boyama etkinliği ile eğlenen çocuklara, ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Bilgehan Duman'ın illüzyon gösterisini izleyen çocuklar, ardından sahneye çıkan Alsina'nın balon gösterisiyle eğlendi. Şölende son olarak 'Mikrop Hikmet' lakabıyla tanınan, sahnelerin en renkli isimlerinden İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş sahne aldı.

Konak Belediyesi\'nin Geleneksel Sünnet Şöleni
Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güncel, Sünnet, Yaşam, Şölen, Çocuk, Konak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nin Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement