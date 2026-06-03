Kongo'da Şüpheli Ebola Vakaları Azaldı - Son Dakika
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Kongo'da Şüpheli Ebola Vakaları Azaldı

Kongo\'da Şüpheli Ebola Vakaları Azaldı
03.06.2026 10:46
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şüpheli Ebola vakaları 116'ya düştü. Toplam 340 vaka var.

KİNŞASA, 3 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, salı günü itibarıyla inceleme altındaki şüpheli Ebola vakalarının sayısının 116'ya gerilediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier salı günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu düşüşün daha önce şüpheli vaka olarak sınıflandırılan çok sayıda kişinin laboratuvar testleri sonucunda Ebola taşımadığının belirlenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlığın 27 Mayıs'ta yayımladığı raporda, 26 Mayıs itibarıyla ülkedeki şüpheli Ebola vakası sayısı 1.077 olarak açıklanmıştı.

Salgın süresince izleme yoluyla tespit edilen veya Ebola benzeri semptomlarla sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin, test sonuçları netleşene kadar şüpheli vaka olarak değerlendirildiğini belirten Lindmeier, laboratuvar testleri sonucunda bu vakaların önemli bir kısmının Ebola çıkmadığını, bazılarında ise sıtma, menenjit gibi farklı hastalıkların tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlığın güncel verilerine göre pazartesi itibarıyla ülkede teyit edilmiş 340'ın üzerinde Ebola vakası bildirildi ve Ebola nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı bir önceki güne göre bir artışla 6'ya yükselirken, 173 şüpheli vakanın ise izolasyon süreci devam ediyor.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Salgının, halen onaylanmış bir aşısı veya özel bir tedavisi bulunmayan Ebola virüsünün Bundibugyo türünden kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Şüpheli Ebola Vakaları Azaldı - Son Dakika

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