Kongo'da Yolcu Teknesine Ebola Müdahalesi - Son Dakika
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Kongo'da Yolcu Teknesine Ebola Müdahalesi

Kongo\'da Yolcu Teknesine Ebola Müdahalesi
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Kinşasa'da bir yolcu teknesine Ebola şüphesi nedeniyle müdahale edildi.

KİNŞASA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa yakınlarında bir yolcu teknesine, daha önce teknede seyahat etmiş olan bir yolcunun Ebola şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından müdahale edildi.

Kaynak: Xinhua

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