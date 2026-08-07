Kongo\'da Yolcu Teknesine Ebola Müdahalesi

KİNŞASA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa yakınlarında bir yolcu teknesine, daha önce teknede seyahat etmiş olan bir yolcunun Ebola şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından müdahale edildi.