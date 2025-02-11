Konya'da Ağır Bakım Tesis İnşaatı İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Ağır Bakım Tesis İnşaatı İncelemesi

Başkan Altay, kentsel dönüşüm projeleri ve 56. Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatını değerlendirdi.

11.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.

Altay, Konya- Ankara kara yolunda yapımı devam eden 56. Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatı şantiyesinde yaptığı açıklamada, ülkedeki en önemli konulardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Konya'da çok önemli kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Altay, "Şu an Meram Yeni Yol, Meram Eski Yol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında bulunan 56. Ağır Bakım Fabrika alanının taşınmasıyla ilgili inşaatın şantiyesindeyiz. Burası toplam rezerve alanlarıyla 600 bin metrekarelik bir alan. 60 bin metrekarelik kapalı alan da Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiş oldu. Burada bir tankın bakımının yapılabileceği hatta yeni imal edilebileceği alanların oluştuğu modern bir tesis inşa ediyoruz." dedi.

Altay, askerlerin bütün sosyal ihtiyaçlarının da karşılandığı bir alan oluşturulduğunu anlattı.

Yatırım maliyetinin 3 milyar 800 milyon lira olduğunu vurgulayan Altay, "Yaptığımız tesisler NATO standartlarında, hiçbir masraftan kaçınılmadı. Çünkü biz bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin en modern tesislerinden birini teslim etmiş olacağız. Ağır Bakım alanının yıl sonuna kadar bu bölgeye taşınmasını arzu ediyoruz."

Ağır Bakım Fabrikasının mevcut yerindeki 640 bin metrekare alanın da Büyükşehir Belediyesine devredileceğini hatırlatan Altay, bu alanda sağlık tesis alanları, okul alanları, yeşil alan ve konut yapılacağını söyledi.

Altay, "Önemli olan şehirlerimizi dirençli hale getirebilmek, kurumlar arasındaki ilişkiyi arttırabilmek ve şehrin faydasına işleri ortaya koyabilmek. Kişi yaptığıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Güncel, Altay, Emlak, konya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Ağır Bakım Tesis İnşaatı İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:05:01. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Ağır Bakım Tesis İnşaatı İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.