Konya'da Ağır Bakım Tesis İnşaatı İncelemesi

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.

Altay, Konya- Ankara kara yolunda yapımı devam eden 56. Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatı şantiyesinde yaptığı açıklamada, ülkedeki en önemli konulardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Konya'da çok önemli kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Altay, "Şu an Meram Yeni Yol, Meram Eski Yol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında bulunan 56. Ağır Bakım Fabrika alanının taşınmasıyla ilgili inşaatın şantiyesindeyiz. Burası toplam rezerve alanlarıyla 600 bin metrekarelik bir alan. 60 bin metrekarelik kapalı alan da Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiş oldu. Burada bir tankın bakımının yapılabileceği hatta yeni imal edilebileceği alanların oluştuğu modern bir tesis inşa ediyoruz." dedi.

Altay, askerlerin bütün sosyal ihtiyaçlarının da karşılandığı bir alan oluşturulduğunu anlattı.

Yatırım maliyetinin 3 milyar 800 milyon lira olduğunu vurgulayan Altay, "Yaptığımız tesisler NATO standartlarında, hiçbir masraftan kaçınılmadı. Çünkü biz bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin en modern tesislerinden birini teslim etmiş olacağız. Ağır Bakım alanının yıl sonuna kadar bu bölgeye taşınmasını arzu ediyoruz."

Ağır Bakım Fabrikasının mevcut yerindeki 640 bin metrekare alanın da Büyükşehir Belediyesine devredileceğini hatırlatan Altay, bu alanda sağlık tesis alanları, okul alanları, yeşil alan ve konut yapılacağını söyledi.

Altay, "Önemli olan şehirlerimizi dirençli hale getirebilmek, kurumlar arasındaki ilişkiyi arttırabilmek ve şehrin faydasına işleri ortaya koyabilmek. Kişi yaptığıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.