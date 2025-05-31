Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü

Konya\'da binlerce kişi Filistin\'e destek için meşalelerle yürüdü
31.05.2025 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

Konya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Ardından meşalelerle yürüyüşe geçen kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla, İsrail aleyhine slogan attı.

Binlerce kişi, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" ve "katil İsrail Filistin'den defol" sloganlarıyla Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

İHH Konya Şubesi gönüllüsü Muzaffer Babür, toplanan kalabalık adına yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

İşgalci İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapmaya devam ettiğini ifade eden Babür, "Büyük kısmı kadın ve çocuk olmak üzere 60 bine yakın kişi şehit edildi, 125 bine yakın insan yaralandı, binlerce kişi ise enkaz altında halen kayıp." dedi.

Babür, resmi rakamlara göre İsrail'in saldırıları sebebiyle 1 milyon 900 bin sivilin en az bir kez göç etmek zorunda bırakıldığını belirtti.

İsrail'in zorla yerlerinden edilen Gazzelileri, oluşturulan yerleşim yerlerinde de bombalamaya devam ettiğini vurgulayan Babür, şunları kaydetti:

"Şu anda Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Şu ana kadar 221 gazeteci ve binden fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İsrail 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı. Yaklaşık 300 sağlık çalışanıysa hala İsrail hapishanelerinde tutuluyor. İsrail, gelen yardımları da engelleyerek, insanları topyekun bir açlıkla karşı karşıya bırakıyor. Güçlü adımlar atmayan İslam ülkeleri artık kınamanın ötesine geçerek, tüm imkanlarını seferber etmelidir."

Açıklamanın ardından program, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, konya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

13:39
Fenerbahçe’den Amara Diouf bombası Genç yıldız İstanbul’a geldi
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:57:10. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da binlerce kişi Filistin'e destek için meşalelerle yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.