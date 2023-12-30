Konya\'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı eşi 35 yaşındaki Ayşe Gezer ile 17 yaşındaki kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeğiyle öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Bekir Doğan'ın ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim." dediği öğrenildi.

ESKİ VE EŞİ VE KIZINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Saat 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana gelen olayda diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeğiyle vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYETİ İŞLEYİP OLAY YERİNDE BEKLEDİ

Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis tarafından gözaltına alındı. Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bekir Doğan'ın ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim." dediği öğrenildi.