 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı

Konya'da bir şahıs, 13 yıl önce yaşanan kavgada kardeşini felç bıraktığı için husumetli olduğu oto tamircisini tabancayla vurularak öldürüldü.

23.12.2023 - 16:02,  Güncelleme: 16:54
Abone Ol

Konya'da oto tamircisi Mehmet Yıldız (29), husumetlisi Ramazan Demir (25) tarafından iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin sebebinin 13 yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada Yıldız'ın, Demir'in kardeşini felç bırakması olduğu öğrenildi.

PUSU KURUP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 18.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde, Meydani Ahmet Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Demir, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıkmasını bekledi. Demir, Yıldız'ın iş yerinden çıktığı esnada önce karnına tabancayla ateş etti. Demir, yere yığılan Yıldız'ın yanına gelerek göğsüne 5 el daha ateş ederek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşini felç bırakan husumetlisini, 13 yıl sonra öldürdü

BABASI GÖZYAŞLARI İÇİNDE SORDU: YAŞIYOR DEĞİL Mİ DOKTOR?

Ağır yaralı Yıldız'a çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa alındı. Bu esnada baba Bircan Yıldız gözyaşları içerisinde "Yaşıyor değil mi doktor?" diye sordu. Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı.

Kardeşini felç bırakan husumetlisini, 13 yıl sonra öldürdü

İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMET 2010 YILINA DAYANIYOR

Ramazan Demir'in kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Yıldız, Demir'in kardeşinin felç kalmasına neden oldu. Mehmet Yıldız bu sebeple cezaevine girdi. İki ailenin ise bu olay nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Kardeşini felç bırakan husumetlisini, 13 yıl sonra öldürdü

TUTUKLANDI

Mehmet Yıldız'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mezarlığı'na defnedildi. Ramazan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ramazan Demir, Mehmet Yıldız, Selçuklu, Konya, Olay, Ceza, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement