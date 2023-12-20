Konya'da "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" çalıştayı yapıldı

KONYA - Konya'da "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" çalıştayına katılan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, iklim değişikliği konusunun da küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Konya'da düzenlenen "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" çalıştayın açılışı KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 3 gün sürecek çalıştayda sanayide dönüşüm, enerjide dönüşüm, ulaşımda dönüşüm, şehirleşme gibi konular ele alınacak ve uzmanlar belirlenen konularda mevcut durum analizi yapacak. Elde edilen sonuçlara göre, sorunların tespiti ve çözüm önerileriyle Konya'nın karbon nötr şehre dönüşmesi konuları masaya yatırılacak.

" "Yerlileştirmeyi aslında temiz kaynakları kullanmak suretiyle yerlileştirme yapabilir hale getirmeliyiz"

Çalıştayın açılışında konuşan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, iklim değişikliği konusunun da küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Yenilenebilir enerji kaynakları kadar hemen hemen enerjinin verimli kullanılması önemli. Evimizde yapabileceğimiz bir takım basit tedbirler var çok rahatlıkla yapabiliriz. Sanayi kuruluşlarımız özellikle yani kullandığı ekip, ekipman motorları da bunu yapmamız lazım. Bazı insanlarımızın gelir seviyesi, ortalama gelir seviyesinin üstünde. Benim param var. Bunu zaten ödeyebiliyorum... Ödeyebilirsiniz ama enerjiyi verimli kullanmak, zenginlik ve fakirlikle ilgili bir hadise değil. Çünkü sizin ihtiyacınızdan fazla kullanmış olduğunuz kaynağı eğer bu bir fosil kaynaktan örneğin elektrik üretilmişse veya aracınızda bir yere giderken işte hız limitlerini aşarak fazla tüketiyorsanız veya gereksiz kullanıyorsunuz. Paranız da olsa evet para vererek satın almış olabilirsiniz ama aslında ortak havamızı kirletiyorsunuz demektir. İşte bu bilincin kazandırılması verilmesi gerekiyor. Özellikle son yıllarda yerleştirme konusunu çok sıkça gündeme getirdik. Çünkü ülkemiz enerji kaynakları açısından maalesef dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerji kaynaklarının birincil enerji kaynaklarını yüzde 70'ini yurt dışından getiriyoruz, ithal ediyoruz. Başta petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, kısmen kömürde, dışa bağımlı bir ülkeyiz. Faturamız da oldukça yüksek. İnşallah artık Karadeniz gazını keşfettik. Birçok teknolojiyi bu ekipmanları yerlileştirdik ama kullandığımız gazı bir türlü yerlileştirememiştik. Şimdi hamdolsun onu da yerlileştiriyoruz. Tam kapasiteye geçtiğinde işte önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ülke yüzde 25'i kadarını artık kendi kaynaklarımızdan Karadeniz'den karşılar hale geleceğiz. Yerlileştirmeyi biz sadece yerli kaynaklar olarak da tanımlamadık, yerlileştirmeyi aslında temiz kaynakları kullanmak suretiyle yerlileştirme yapabilir hale getirmeliyiz" dedi.

"Yaşadığımız bu dünya hepimizin ortak evi"

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, "Bu çalıştay, şehirlerin iklim değişikliği ile mücadelede oynayacağı kritik rolü vurgulamak açısından oldukça önemlidir. Konya'da gerçekleştireceğimiz bu çalıştay ile ortaya bir model koyarak diğer şehirlerin de dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor, bu konuda önemli adımlar atılmasına ve ortak bir vizyon oluşturulmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, KTO Karatay Üniversitesi olarak, "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" çalıştayına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ortaç; "Hem kamu hem sivil toplum hem de akademik camiadan birçok önemli ismin buluştuğu bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Yaşadığımız bu dünya hepimizin ortak evi. Dolayısıyla bu dünyayı korumak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin en asli vazifelerinden biridir. Bugün bunu başaramazsak yakın gelecekte geri dönüşü mümkün olmayan çok daha büyük sorunların da kapımıza dayanması kaçınılmaz olacak. Bizler Konya modeli belediyecilik anlayışıyla Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek şehirlerinden olan Konya'mıza birbirinden proje ve çalışmalara hem şehrimizi hem de ülkemizi bu krizin etkilerinden kurtarmak için yoğun gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Program sonunda konuşmacılara ilkokul öğrencilerinin enerji verimliliği konulu çizdiği resimler hediye edildi. Çalıştay açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ve KTO Karataylı öğrencilerin geliştirdiği elektrikli aracın tanıtımıyla sona erdi.