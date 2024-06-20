Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 2 Bebek Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 2 Bebek Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bebek yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenler arasında Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz ile Hüseyin Kart ve eşi Şeyma Kart bulunuyor. Yaralanan bebekler ise Konya'ya sevk edildi. Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

20.06.2024 12:01
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Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.

Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 2 Bebek Yaralı - Son Dakika

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