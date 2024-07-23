Konya'da Piknikten Dönen Ailenin Bulunduğu Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Piknikten Dönen Ailenin Bulunduğu Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

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Konya'da piknikten dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

23.07.2024 20:31
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KONYA'da içinde piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Yeni Sille Caddesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Selçuklu Seyir Tepesi'nde piknik yapan Mustafa Başarı yönetimindeki 42 APR 60 plakalı otomobil, dönüş yolunda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Başarı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Konya\'da Piknikten Dönen Ailenin Bulunduğu Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Konya'da Piknikten Dönen Ailenin Bulunduğu Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı - Son Dakika
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