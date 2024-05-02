Konya'da SÜ öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da SÜ öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi

Konya\'da SÜ öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi

Konya'da Selçuk Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek oldu. AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsünde, Alaaddin Köşkü önünde toplanan kalabalık, Kampüs Camisi'ne kadar yürüdü. Öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı ve Filistin'e destek mesajları verdi.

02.05.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek oldu.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsünde, Alaaddin Köşkü önünde toplanan kalabalık, Kampüs Camisi'ne kadar yürüdü.

"Her yer Filistin her yer Gazze", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail" pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına bildiriyi okuyan Şeyda Akçalı, 7 Ekim'den bugüne İsrail'in yayılmacılığının bugün soykırım halini aldığını söyledi.

İsrail'in 209 gündür çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini vurgulayan Akçalı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklamak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tün kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Akçalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devan edeceğinizi bildiriyoruz."

Etkinlikte bildirinin İngilizcesi de okundu.

Öğrencilere, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da destek verdi.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Filistin, AK Parti, Gençlik, İsrail, Konya, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da SÜ öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da SÜ öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement