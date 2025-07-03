Konya'dan Çeşme'ye Yangın Yardımı

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına destek amacıyla bölgeye gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar dolayısıyla derin üzüntü yaşadıklarına dikkati çekti.

Altay, açıklamasında, "Manisa ve Hatay'ın ardından Çeşme'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla itfaiye ve destek ekiplerimiz Konya'mızdan bölgeye intikal ediyorlar. Allah tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.