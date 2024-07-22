Konya Sanayi Odası, enerji verimliliği ölçümlerine devam ediyor - Son Dakika
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Konya Sanayi Odası, enerji verimliliği ölçümlerine devam ediyor

Konya Sanayi Odası, enerji verimliliği ölçümlerine devam ediyor

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye'deki sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliği ölçümlerini yapmayı sürdürüyor. KSO Mobil Etüt Aracı ile bugüne kadar 61 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümleri yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya, Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray ve Niğde valilikleri ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin enerji verimliliği ölçümleri tamamlandı. Yapılan ölçümler sonucunda 124,7 milyon lira tutarında 5 bin 637 TEP enerji tasarrufu sağlandı ve yıllık 26 bin 470 ton karbondioksit salınımı önlendi.

22.07.2024 13:06
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Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye'deki sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliği ölçümlerini yapmayı sürdürüyor.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, KSO Mobil Etüt Aracı ile bugüne kadar 61 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümlerinin yapıldığını belirtti.

Büyükeğen, çok sayıda sanayi tesisinin enerji etütlerinin yapıldığı Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya, Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray ve Niğde valilikleri ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin enerji verimliliği ölçümlerinin de tamamlandığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün paydaş olduğu Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı'nın kamu ve özel sektöre ait bina ve fabrikalardaki enerjiye dayalı kayıp-kaçakları tespit etmek üzere hayata geçirildiğini hatırlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Konya Sanayi Odası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaremizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. İlk olarak Konya Sanayi Odası Enerji Verimliliği Etüt Merkezi'ni kurduk. Bünyesinde oluşturduğumuz Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız ile Konya ve KOP Bölgesi illerinin yanı sıra, firma ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin farklı noktalarında enerji verimliliği ölçümleri yapıyoruz. Bu kapsamda son olarak gazi Meclisimizin enerji etütlerini de tamamladık. Sanayi işletmelerimiz ve kurumlarımızın yanı sıra Gazi Meclisimizin enerji ölçümlerini yapmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu."

Başkan Büyükeğen, yapılan enerji ölçümleri ile toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 124,7 milyon lira tutarında 5 bin 637 TEP enerji tasarrufu sağlandığını vurguladı.

Ölçümlerle aynı zamanda yıllık 26 bin 470 ton karbondioksit salınımının önüne geçtiklerini ifade eden Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin enerji kayıp kaçaklarını azaltmaları, enerjilerini daha verimli hale getirmeleri, aynı zamanda üretim maliyetlerini önemli oranda düşürecektir. Ayrıca kamu binalarımızda da yapıdan kaynaklı ciddi enerji kayıpları var. Geldiğimiz noktada, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde uygulanacak sınırda karbon düzenlemesi de enerjinin verimli kullanılmasının ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Enerji verimliliğini önceleyen firmalarımız hem maliyetlerini azaltacak, hem de sınırda karbon düzenlemesinin mali yüklerinden daha az etkilenerek ihracat pazarındaki hakimiyetlerini koruyacaklar. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmalarımız başta olmak üzere tüm firmalarımızı sınırda karbon salınımının en önemli bileşenlerinden olan enerji verimliliği için etüt çalışmalarını yaptırmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Sanayi Odası, enerji verimliliği ölçümlerine devam ediyor - Son Dakika

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