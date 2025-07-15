Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
15.07.2025 23:10
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Milletin Zaferi" sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, şehadetle mühürlenmiş bir iradenin, asil bir direnişin yıl dönümünde kadirşinas milletin imanla, cesaretle, istiklaline nasıl sahip çıktığını gururla yad ettiklerini belirtti.

Akın, Türk milletinin tarihin her döneminde istiklal ve demokrasisine göz dikenleri bertaraf etmeyi bildiğini vurgulayarak, "Milletimizin özünde yalnızca Hakk'a teslimiyet vardır. Bir musibetin üstesinden gelebilmek için önce tevekkülle eğilmek, ardından irade ile doğrulmak gerekirdi. İşte 15 Temmuz gecesi de milletimiz iradesine ipotek koymak isteyenlere cevabını her zaman olduğu gibi izzetle vermiştir. 15 Temmuz 2016 milletimizin asırlardır taşıdığı karakterinin, vakur duruşunun, hürriyet sevdasının ete kemiğe büründüğü günlerden biridir." diye konuştuk.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve 15 Temmuz gazilerinden Muhammet Emin Sergili da programda konuşma yaptı.

Meydanda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki "Zaferin Adı Türkiye" programında yaptığı konuşmayı dinledi.

Program, Talha Bora Öğe şiir dinletisi ve Fatih Koca ile Özhan Eren ve Orkestrası konserleriyle devam etti.

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Aksaray Şehitliği'nden, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü, birlik ve beraberlik sloganı attı ve şehitleri andı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yılın geçtiğini hatırlattı.

Sadece bir tarihi hatırlamak için değil bir ruhu yaşatmak için bir arada olduklarını belirten Kumbuzoğlu, "Yalnızca bir gecenin karanlığını değil bir milletin aydınlığı hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik. 9 yıl önce milletin silahını millete çeviren hainler, bu aziz vatanı teslim almak istedi. Bu milletin imanı, irfanı ve ferasetini unuttular. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, Türkiye'yi işgal etme teşebbüsüydü. Allah'a şükür bunu başaramadılar. Ülkemizi uçurumdan atamadılar, Türkiye bir yokluktan kurtuldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksaray Belediyesi Türk Sanat Müziği ekibi kısa bir konser verdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı'ndaki etkinlikler, mehter takımının gösterisiyle başladı.

Milli sporcular, sancak koşusuyla getirdikleri Türk bayrağını, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teslim etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından şehitlere dua edildi.

Öğrenciler şiir ve ilahi okudu, kahramanlık Türküleri söyledi.

Vali Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un sadece bir darbe teşebbüsünün bastırıldığı bir tarih olmadığını söyledi.

Bu milletin Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na oradan15 Temmuz'a uzanan engin vatan aşkının ve köklü imanının bir kez daha alevlendiği bir gün olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı,"15 Temmuz bir demokrasi zaferi olmanın yanı sıra milletimizin bağımsızlık tutkusunun birlik ruhunun ve özgürlük iradesinin yeniden haykırıldığı adeta bir milli birlik manifestosudur. Bu duygu ve bilinçle 15 Temmuz Çanakkale'deki ruhun ve Kurtuluş Savaşı'ndaki sarsılmaz azmin yeniden canlandığı bir diriliş gecesi olmuştur."ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

Karaman

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran takımı gösteri sundu.

Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Karaman Valisi Fatih Çiçekli, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesini çiğnemek isteyenlere karşı, milletin "dur" dediği bir meydan okuyuş olduğunu söyledi.

Millet iradesine hiçbir zaman zincir vurulmadığını ve vurulamayacağını belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Bugün 15 Temmuz ihanetinin 9. yıl dönümündeyiz. O gece hainler bu milletin teslim olmayacağını unutmuştu. Onlar, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığını ve milletimizin cesaretini hesaba katamamıştı. O gece yazılan destanın her satırında, milletin şanlı direnişi, vatan sevgisi ve iman dolu yüreği vardı. Bugün biz buradaysak, bu kutlu topraklarda başımız dik, alnımız açık yürüyorsak, onların destansı direnişi sayesindedir. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler temenni ediyorum."

Program, ilahi ve şiir dinletisi sunulmasıyla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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