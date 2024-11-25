Konyaaltı Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaaltı Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Mesajı

Geniş Video İzle

Konyaaltı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddeti haklı göstermek için kullanılan bahaneleri bilboardlara taşıyarak farkındalık yaratmayı hedefledi. 'Şiddete bahane yok' mesajıyla şiddetin hiçbir nedeninin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak sorumluluğu hatırlattı.

25.11.2024 18:21  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, şiddeti haklı göstermek için kullanılan bahaneleri bilboardlara taşıdı. Belediye Başkanı Cem Kotan ve personel, bahanelerin olduğu afişleri sökerek altındaki "Şiddete bahane yok" mesajını ortaya çıkardı. Başkan Kotan, "Şiddetin bahanesi olmaz, olamaz. 25 Kasım vesilesiyle bu mesajı güçlü bir şekilde vermek istedik. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi. Belediye, kadına yönelik şiddeti haklı göstermek için kullanılan bahaneleri bilboardlara taşıdı, ilçenin sokaklarında 4 gün boyunca bahaneler asılı kaldı. 25 Kasım gecesi Belediye Başkanı Cem Kotan, kadın çalışanlarla birlikte bahanelerin yazılı olduğu afişleri sökerek "Şiddete Bahane Yok" mesajını ortaya çıkardı.

Bilbordlarla toplumda kadınların sıkça karşılaştığı, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi şiddet türlerinin bahaneleri 4 gün boyunca kentin sokaklarına taşındı. Whatsapp yazışması, sosyal medya paylaşımı ve mahkeme tutanağı şeklinde yazılan "Senin yüzünden oldu", "O saatte orada ne işi vardı", "Mini etek giymişti", "Çok seviyorum kıskandım", "Şifrelerini benimle paylaşmadı", "Sinirlerime hakim olamadım", "Kırmızı ruj sürmüştü", "Yemeğin tuzu fazlaydı", "Maaş kartını bana vermedi" bahaneleri birim müdürleri, Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal ve Başkan Kotan tarafından sökülüp atıldı ve altından "Şiddete Bahane Yok! Şiddetle mücadelede kadınların yanındayız" mesajı çıktı. Başkan Kotan, şiddetin hiçbir bahanesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak kampanyanın önemine dikkat çekti.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur"

Başkan Cem Kotan, kampanyanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık yaratmayı ve toplumda harekete geçmeyi amaçladığını belirterek, "Şiddetin bahanesi olmaz, olamaz. Kadınların hayatını zorlaştıran ve onları mağdur eden bu tür gerekçeler, artık toplumda hiçbir şekilde kabul görmemeli. 25 Kasım vesilesiyle bu mesajı güçlü bir şekilde vermek istedik. Kadına yönelik şiddetle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Belediye, ayrıca, söküm işlemi sırasında çekilen videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyayı dijital ortamda da genişletti. Belediye videoyu, " Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde kadınlar çeşitli bahanelerle şiddetin farklı biçimlerine maruz kalıyor. Değişmesi gereken eşitsizlik ve adaletsizlik ortamı kadınlara yöneltilen sistematik şiddeti ne yazık ki pekiştiriyor. Kadına şiddet insan hakları sorunudur. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri politiktir. Şiddetle mücadelede kadınların yanındayız" notuyla paylaştı. Video, kısa sürede binlerce izlenme, beğeni ve paylaşım aldı. Vatandaşlar, çalışmaya kendi hesaplarında paylaşarak destek oldu.

Konyaaltı Belediyesi\'nden Kadına Şiddete Hayır Mesajı
Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, İnsan Hakları, Kadına şiddet, Cem Kotan, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:09:53. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi'nden Kadına Şiddete Hayır Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.