Köpeğe Şiddet Olayı: 'Kral' Tedavi Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köpeğe Şiddet Olayı: 'Kral' Tedavi Ediliyor

Köpeğe Şiddet Olayı: \'Kral\' Tedavi Ediliyor

Kayseri'de İbrahim P. adlı kişi, 'Kral' isimli köpeği aydınlatma direğine vurdu. Köpek tedavi altında.

10.11.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de, 'Kral' isimli köpeği aydınlatma direğine vurduğu öne sürülen İbrahim P., polis tarafından yakalandı. Köpeğin tedavi için getirildiği veterinerde açıklamalarda bulunan Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, "Hayvan cinayetleri hayvana şiddet bitmiyor. Hayvanlara şiddet uygulayan insanların rehabilite edilmesini istiyoruz. İnsan cinayetlerinin önüne geçeceğine de inanıyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'İldem'de köpeğe şiddet, defalarca direğe vurdu' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Araştırmada olayın şüphelisinin İbrahim P. (21) olduğunu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Köpek ise sahibi tarafından tedavi için veterinere götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, "Bu sabah vahim, maalesef vahim bir olayın üzüntüsüyle uyandık. Yavrumuz 'kral', sahibi tarafından bir arkadaşına emanet edildi. Orada yoldan geçenler kavgaya tutuşuyorlar. Bu köpeği, saldırdığı iddiasıyla yerden yere vurarak dövüyorlar. Şimdi ülkemizin geldiği vahim bir durumla karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki insan cinayetleri, hayvan cinayetleri, hayvana işkence maalesef bitmiyor. Bu olay bizi şok derinden yaralıyor. Biz, 'hayvana şiddet gösteren insanlar, yarın çoluğunu, çocuğunu, karısını öldürmeye meyil ediyor ve öldürüyor da. Bunun için hayvanlara şiddet uygulayan insanların rehabilite edilmesini istiyoruz. İnsan cinayetlerinin önüne geçeceğini de inanıyoruz. Bu arada emniyet güçlerimize, özellikle Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'KIZIMA SÖYLEYEMEDİM'

Kral'ın sahibi Volkan Çalışkan ise "Köpeği öğle saatlerinde arkadaşıma bıraktım. Bir işim vardı. Olay gece oluyor. Kızım haber verdi. Sabah beni aradı. Bana videoyu attı. Ben yerde Kral'ın yattığını gördüm ama kızıma söyleyemedim. Gittim ve bu haldeydi. Aldım ve geldim" diye konuştu.

'İÇ KANAMA DURUMU VAR'

Veteriner hekim Bahar Topa da, "Yapılan ilk muayenelerde Kral'ın, kanlı idrar yaptığı söylendi. Bu gibi durumlarda travmaya bağlı idrar kesesinde kanamalar ya da iç organ kanamaları olabiliyor. Bunun için 72 saat süreyle bir tedavi olacak. Devamında çekilen röntgende herhangi bir kırık gözlenmedi ama özellikle sol gözündeki korneada bir opasite gerçekleşmiş. O da travmaya bağlı olabiliyor bu durumlarda. Herhangi bir kırık durumu görünmüyor. Ama iç kanama durumu var."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Aydın, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğe Şiddet Olayı: 'Kral' Tedavi Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:54 Fethiye’de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
15:53 Mahkeme başkanı, Arif Güran’a eşini öpme izni verdi Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
15:19 Emir büyük yerden Arda Güler’in üstünü çizen Ancelotti’ye ayar Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 22:45:05. #1.12#
SON DAKİKA: Köpeğe Şiddet Olayı: 'Kral' Tedavi Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.