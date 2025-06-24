Köpeğe Şiddet Uygulayan Sanığa Ev Hapsi - Son Dakika
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Köpeğe Şiddet Uygulayan Sanığa Ev Hapsi

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Köpeğe Şiddet Uygulayan Sanığa Ev Hapsi
24.06.2025 23:13
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Köpeğe Şiddet Uygulayan Sanığa Ev Hapsi
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Eskişehir'de iş ortağına ait köpeği yere attıktan sonra bir süre boğazını sıkan şahsa ev hapsi cezası verildi. Öte yandan o anlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Zafer B., aracından indirdiği köpeği yere attıktan sonra bir süre boğazını sıktı, daha sonra da köpeği alıp yanındaki çocukla yeniden araca binerek uzaklaştı.

Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

O anlar, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğe şiddet uygulandığını gören hayvanseverler, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp polise de ihbarda bulundu.

Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada

HAYDİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Köpeğe şiddet uyguladığı belirtilen Zafer B., gözaltına alındı.

Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de köpeği sağlık kontrolünden geçirdi. Şüpheli Zafer B., iş ortağına ait olan köpeği tuvalet ihtiyacı için araçtan indirdiğini, çok havlaması üzerine köpeği eline alıp yere attığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Zafer B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zafer B.'ye çıkarıldığı mahkemece "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan ev hapsi cezası verildi.

Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada

"BENİM KÖPEĞİM, İSTEDİĞİMİ YAPARIM"

İstiklal Mahallesi'nde oturan ve olaya tanıklık eden Hülya Coşkun isimli kadın, köpeği yere atan şüpheliyi uyardığını söyledi. Buna rağmen Zafer B.'nin şiddeti sürdürdüğünü ifade eden Coşkun, "Evde otururken köpek çığlıklarıyla balkona fırladım. Gördüğüm kişi köpeği aldığı gibi yere fırlattı. Ben, 'Ne yapıyorsun? Ona nasıl kıyıyorsun?' diye bağırdım ama adam hiç tepki vermedi. Daha sonra, 'Benim köpeğim, istediğimi yaparım' dedi ve çekti gitti. Oğlu da yerde tekmeledi, boğazını sıktı ve bir şeyler yaptı. Ben çok sinirlendim. Bu kişi, 'Size ne? İstediğimi yaparım' dedi ve çekti gitti. Lütfen artık durdurulsun, içim parçalanıyor, kıyamıyorum. Bu köpek belki acıkmıştır, yorulmuştur veya arabada bunalmıştır. Bunu kucağına alacaksın, seveceksin ve sakinleştireceksin. Bunun sorumluluğunu alamıyorsan hayvanlara bakmayacaksın. Benim de hayvanlarım var, arkadaşım da birçok hayvanla ilgileniyor. Biz gözümüz gibi bakıyoruz. Lütfen ilgilenin" diye konuştu.

Köpeği yere atıp, boğazını sıktı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köpeğe Şiddet Uygulayan Sanığa Ev Hapsi - Son Dakika

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