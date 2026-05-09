Köpeği demir sopayla döverek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü
09.05.2026 20:40  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü
Haber Videosu

Kocaeli İzmit'te S.D., tasmalı köpeği demir sopayla döverek öldürdü. O anlar kameraya yansıdı; şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Tepki gösteren vatandaş, olayı 'vahşet' olarak nitelendirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, tasmalı haldeki köpeği demir sopayla vurarak öldürdü.

DEMİR SOPAYLA DEFALARCA VURDU

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana geldi. S.D., tasmasından sabitlenmiş halde bulunan köpeğe demir sopayla defalarca vurdu. Bir süre sonra aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden köpeği, S.D. tasmasından sürükleyip yeşillik alana bıraktı. Geri dönen S.D., köpeği darbettiği noktaya akan kanları suyla yıkayarak temizledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.’yi gözaltına alındı.

“İNSAN OLAN, BİR HAYVANA BU ŞEKİLDE MUAMALE ETMEZ”

Olaya tepki göstermek için bölgeye gelen İbrahim Kaya, “Bir cani, kendi baktığı köpeği dakikalarca işkence ederek katletti. Bu görüntülere istinaden köye gittik. Jandarma ekipleri şahsı gözaltına alıyorlardı. Köpeğin ölü halini gördük; paramparça edilmiş. İnsan olan, bir hayvana bu şekilde muamele edemez. Her tarafı paramparça, bütün kemikleri kırılmış resmen; dakikalarca işkence edilerek hunharca katledilmiş. Çocuklarımızı koruyalım diyerek bir anlayış ortaya konuldu fakat geleceğin çocuk katilleri bu canilerden oluşuyor. Bilimsel verilere göre önce kedilere, köpeklere işkence uyguluyor bu caniler, sonrasında da çocuklarımızı katlediyorlar” dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Hayvanlar, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeği demir sopayla döverek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

22:24
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5
Okan Buruk yeni hedefini belirledi: İnşallah seneye 5!
22:14
Şampiyon Galatasaray’da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti
22:12
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
Fenerbahçe bu sezonu da ikinci bitirdi
22:07
Süper Lig’den düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu
22:00
Aslan’dan müthiş geri dönüş Süper Lig’de şampiyon Galatasaray
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
21:46
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
20:38
Derbide neler oluyor Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
Cep telefonu ve tabletlere dev zam geliyor
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 22:30:42. #7.12#
SON DAKİKA: Köpeği demir sopayla döverek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.