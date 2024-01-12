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Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve oyladı. Park, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı ve AA'ya teşekkür etti.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:54
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Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee-houng, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Park, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oylayan Park, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'nin Rıdvan Mahallesi'ne İsrail'in saldırısı sonrasında çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Park, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" fotoğrafını oylayarak "Galata'da 2022'de kültür merkezi olarak bir etkinlik yapmıştık ve Güney Kore'ye ait fotoğrafları yansıtmıştık. Bundan dolayı bu kare bizim için de değerli." dedi.

Oylamada "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafını seçen Park, Türkiye'nin 100. yılını kutlayarak Türkiye Cumhuriyeti'ne nice başarılı, sağlıklı ve kalkınmış yüzyıllar diledi.

Park, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

KKM Müdürü Park, AA'nın her yıl fotoğraf karelerinin daha da zenginleştiğini belirterek özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ait karelerin kendisini etkilediğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tekrar kutlayan Park, bu fotoğrafları oylama fırsatı verdiği için AA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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