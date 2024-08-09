Körfez'de araç uçurumun kenarında asılı kaldı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Körfez'de araç uçurumun kenarında asılı kaldı, sürücü yaralandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla uçurumun kenarında asılı kaldı. Sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü hastaneye kaldırıldı.

09.08.2024 00:14
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile uçurumun kenarında asılı kaldı. Araçtan çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden sürücü, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Bakır Sokak'ta meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 58 ZA 222 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında asılı kaldı. Sürücüsü, araçtan çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Körfez\'de araç uçurumun kenarında asılı kaldı, sürücü yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Körfez'de araç uçurumun kenarında asılı kaldı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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