Körfez Ülkeleri Savunma Harcamalarını Artırıyor

03.03.2026 16:15
İran'a yönelik saldırılar sürerken Körfez ülkelerinde savunma harcamaları 3 milyar doları aştı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Körfez ülkelerinde İran'a ait insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelere karşı savunma harcamalarının yükseldiği, bunun saldırı ile savunma maliyetleri arasındaki farkın büyüdüğüne işaret ettiği kaydedildi.

ABD ordusuna ait üslere ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri, İran'ın misilleme saldırılarında hedef alınıyor. Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan'da saldırılar kaydedildi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, son 2 günde söz konusu ülkelerin savunma harcamaları toplamda 3 milyar doları aşarken bazı tahminlere göre harcamalar 5 milyar doların üzerine çıkabilir.

Körfez ülkelerinin İran'ın İHA ve füze saldırıları karşısında savunma giderleri yükselirken, saldırı ve savunma maliyetleri arasındaki farkın derinleştiği ifade edildi.

BAE'nin savunma harcamaları İran'ın saldırı maliyetini katladı

Veriler, saldırı ve savunma maliyetleri arasında belirgin bir "asimetri ve dengesizlik" olduğunu ortaya koydu.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilerde, İran'ın misilleme saldırıları için tahmini harcamasının 194 milyon ila 391 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşunun açıklamasına göre de "Şahid" tipi İHA'ların birim maliyeti 20 bin ile 50 bin dolar arasında değişiyor.

Buna karşılık BAE'nin savunma harcamalarının çok daha yüksek olduğu görülüyor.

Verilere göre, İran füzelerine karşı kullanılan "PAC-3 (Patriot Advanced Capability)" füze önleme sistemlerinin birim maliyeti 3 milyon ile 5 milyon dolar arasında değişiyor. Balistik füzelerin önlenmesinde toplam 966 milyon ila 1,61 milyar dolar maliyet olduğu tahmin ediliyor.

İran'a ait İHA'ların düşürülmesi için de yaklaşık 322,5 milyon ila 967,5 milyon dolarlık harcama yapıldığı belirtiliyor.

BAE'nin hava savunması için şu ana kadar 1,31 milyar ila 2,61 milyar dolar harcadığı, bu tutarın İran'ın saldırılar için yaptığı harcamanın yaklaşık 3 ila 13 katına denk geldiği hesaplandı.

Körfez ülkeleri genelinde savunma baskısı arttı

BAE'nin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn de İran'ın misilleme saldırıları sonrası benzer savunma baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Savunma altyapısına büyük yatırımlar yapan Körfez ülkelerinde, İran misillemelerine karşı kullanılan her önleyici sistemin ve füzenin stokları azalttığı ve saldırıların sürmesi halinde ise bu sistemlerin kapasitenin zorlanabileceği kaydedildi.

Bölgede ABD'nin en büyük üssü olan El Udeyd Hava Üssü'ne ev sahipliği yapan Katar, İran tarafından ateşlenen çok sayıda balistik füze ve İHA'yı önlediğini açıkladı. Operasyonların maliyetinin yüz milyonlarca doları bulduğu tahmin ediliyor.

Kuveyt de Ali el-Salem Hava Üssü'ne yönelik saldırılarda çok sayıda füze ve İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Müdahalenin maliyetinin 800 milyon ile 1,5 milyar dolar arasında olduğu değerlendirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

