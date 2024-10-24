Körfez Ülkeleri ve Hamas'tan Terör Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Körfez Ülkeleri ve Hamas'tan Terör Saldırısına Kınama

BAE, Umman, Yemen ve Hamas, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak Türkiye'ye destek verdi.

24.10.2024 11:46
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Yemen ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Hamas, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik ve istikrara zarar veren ve uluslararası hukukla çelişen her türlü terörist ve şiddet eyleminin kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, BAE'nin, Türkiye'nin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma konusunda aldığı tüm önlemlerle tam dayanışma içinde olduğu ve terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer aldığı ifade edildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, dost Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğumuzu ve güvenliği ve istikrarı korumak için aldığı önlemleri desteklediğimizi belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı kınandı.

Açıklamada, Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eyleminin kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısını "en güçlü ve sert ifadelerle" kınadığını belirtti.

Ankara'daki terör saldırısına karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Budeyvi, kurbanların ailelerine, Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada da "TUSAŞ'ı hedef alan ve ölü ve yaralıların bulunduğu terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, başsağlığı ve şifa dilekleri iletildi.

Kaynak: AA

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