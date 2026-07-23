Körfez Ülkelerinden Husilere Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez Ülkelerinden Husilere Kınama

23.07.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a ait 2 petrol tankerine yönelik saldırısı kınandı. Açıklamada, bunun uluslararası seyrüsefer güvenliğinin ihlali ve küresel enerji kaynaklarının güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğu kaydedildi.

Bu saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, egemenliğini, güvenliğini ve çıkarlarını korumak için alacağı her türlü tedbirde Suudi Arabistan'a destek verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu saldırının, uluslararası seyrüsefer güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu ve hayati önem taşıyan küresel su yollarının güvenlik ve istikrarını baltaladığı belirtildi.

Uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan bir hak olduğu hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin BM kararlarını uygulama çağrısı yapıldı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Husilerin söz konusu saldırısı kınandı ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası ticaret güvenliğine ve enerji arzına doğrudan bir tehdit olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın egemenliğini korumak, güvenliğini ve çıkarlarını güvence altına almak için alacağı tüm önlemlerin desteklendiği aktarılan açıklamada, bu saldırıların derhal durdurulması, uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenli geçişi garanti eden uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait gemiyi hedef alan "alçak terör" saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu saldırının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve Suudi Arabistan'a da alacağı önlemlerde destek verildiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, terör saldırılarına son verme, Hürmüz Boğazı, Babu'l Mendeb ve diğer tüm hayati su yollarında seyrüsefer güvenliğini korumak için caydırıcı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırının, uluslararası hukukun ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin açık bir ihlali ve seyrüsefer güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu yinelendi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli, Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Denizcilik, Güvenlik, Bahreyn, Enerji, Güncel, Kuveyt, Körfez, Ürdün, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez Ülkelerinden Husilere Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
İstanbul’da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:55
Canlı anlatım: İlk gol geldi Bir de kırmızı kart var
Canlı anlatım: İlk gol geldi! Bir de kırmızı kart var
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 21:36:25. #7.13#
SON DAKİKA: Körfez Ülkelerinden Husilere Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.