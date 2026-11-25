Uzmanlar Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma işbirliği anlaşmasının yalnızca Katar'ın değil, tüm Körfez bölgesinin güvenliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

AA muhabirine konuşan Orta Doğu ve Körfez uzmanları, 13 Kasım 2026'da İstanbul'da düzenlenen 12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma işbirliği anlaşmasının yanı sıra Katar'ın arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğü ABD-İran hattında çatışmaların yeniden başlama ihtimalini ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Katarlı siyaset bilimi profesörü ve Körfez araştırmaları uzmanı Dr. Muhammed Salih el-Misfer, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının Katar'ın güvenlik konumunu güçlendireceğini ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Ankara ile Doha birbirine daha da yaklaştı

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine uzandığını belirten Misfer, bu ilişkilerin zaman içinde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında geliştiğini ifade etti.

Ortak savunma anlaşmasının, "Mekke İttifakı" olarak anılan bölgesel güvenlik işbirliğine de katkı sağlayacağını değerlendiren Misfer, "Taraflar arasındaki işbirliği, KİK ülkelerinin güvenliğini ve Katar'ın güvenlik konumunu güçlendirir. Ankara ile Doha arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı ise daha da pekiştirir." dedi.

" (ABD/İsrail-İran hattında) Savaş her an başlayabilir"

Katar'ın arabuluculuk faaliyetleri yürüttüğü ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlama ihtimaline ilişkin ise Misfer, yeni bir çatışma ihtimalinin sürdüğünü ve olası bir savaşın özellikle Körfez ülkelerinin güvenliğini etkileyeceğini söyledi.

Misfer, "Savaş her an başlayabilir. Ne zaman başlayacağını öngörmek mümkün değil. Ancak mevcut koşullar, bir tarafta ABD ve İsrail'in, diğer tarafta İran'ın yer alacağı yeni bir savaşa elverişli." diye konuştu.

Olası çatışmanın etkilerinin Orta Doğu geneline yayılabileceğini belirten Misfer, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle yakın ilişkilerinin de bölgedeki konumunu güçlendirebileceğini ifade etti.

Husiler ile çatışma uzarsa dış müdahale gerekebilir

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının bölgeye etkilerini de değerlendiren Misfer, Husilerin Yemen'i temsil etmediğini ve ülkedeki çatışmanın temelinde uluslararası alanda tanınan hükümet ile Husiler arasındaki mücadelenin bulunduğunu söyledi.

Misfer, İran'la bağlantılı olduğunu belirttiği Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın caydırıcı güce sahip olduğunu ve ortaklarıyla işbirliğinin bu kapasiteyi artırabileceğini dile getirdi.

Çatışmaların uzamasının Suudi Arabistan'da ekonomik, toplumsal ve güvenlik alanlarında sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Misfer, "Bu durum Körfez'in tamamını ve Orta Doğu'yu etkileyebilir." dedi.

Misfer, çatışmaların uzaması halinde dış müdahale ihtimalinin de artabileceğini kaydetti.

Savunma anlaşması ile Türkiye ve Katar iyice yakınlaşmış oldu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Körfez araştırmaları uzmanı Dr. Betül Doğan Akkaş ise Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma işbirliği anlaşmasına ilişkin, "Katar'ın zaten Türkiye ile devam eden bir askeri yakınlık süreci var. Bu, hiçbir Körfez ülkesiyle bu seviyede değil." dedi.

Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne, iki ülke arasındaki mevcut askeri anlaşmalara ve Bedir Mutabakatı'na dikkati çeken Akkaş, Katar'ın bu savunma anlaşması ile Türkiye ile iyice yakınlaştığını ancak Mekke İttifakı'na olası katılımının ise biraz zaman alabileceğini ifade etti.

Mekke İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğinin hem mevcut üyeler hem de ittifak dışında kalan ülkeler açısından önemli bir soru olduğunu belirten Akkaş, ittifakın kurumsal yapısı ve hangi koşullarda nasıl hareket edeceği netleştikçe bölge ülkelerinin ittifaka katılmaya daha istekli olabileceğini söyledi.

Katar, Türkiye, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nı ise savunma sanayisinde işbirliğine yönelik bir çerçeve olarak değerlendiren Akkaş, ortak üretim, mühimmat alanındaki işbirliği ve bilgi paylaşımının bu çerçevenin temel unsurları olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisindeki ortak üretimin ülkeler arasında siyasi yakınlaşmaya da zemin hazırlayabileceğini belirten Akkaş, "Beraber bir şeyler ürettiğiniz ülkelerle daha yakın bir ortak anlayışa evrilebilirsiniz." diye konuştu.

Akkaş, Katar ile Türkiye arasında imzalanan savunma anlaşmasını ise Körfez'in güvenliğini güçlendirecek bir adım olarak değerlendirdiğini dile getirdi.

ABD-İran çatışmasının yeniden başlama ihtimali var

Akkaş, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin devam ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki kararlarında ülkesindeki iç siyasi gelişmelerin belirleyici olacağı görüşünü paylaştı.

İran'ın Körfez ülkelerine karşı askeri kapasitesini göstererek müzakere masasındaki ağırlığını artırmaya çalıştığını söyleyen Akkaş, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin de Tahran'a müzakerelerde koz sağladığını belirtti.

Akkaş, saldırılar sona erse bile Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının birkaç yıl daha devam edebileceğini ifade etti.

Husiler ile siyasi diyaloğa girilmeden çözüm gelmez

Akkaş, Husilerin Yemen siyasetindeki ve bölgedeki etkisinin arttığını belirterek, grubun gücünü İran'ın desteğinin yanı sıra Yemen'in kuzeyindeki örgütlenmesinden ve sahadaki deneyiminden aldığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın kısa vadede tek başına askeri bir sonuç elde etmesini beklemediğini ifade eden Akkaş, hava saldırılarının Husileri etkisiz hale getirmediğini, kara çatışmalarının ise siviller açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın önceki görüşmelerde olduğu gibi Husilerle diplomatik uzlaşı araması gerektiğini belirten Akkaş, Yemen'deki hükümet güçlerinin sahada Husiler kadar örgütlü olmadığını kaydetti.

Akkaş, "Husiler Yemen toplumunun bir azınlığını oluşturuyor. Ancak mevcut koşullarda onlarla siyasi diyaloğa girmeden istikrarın sağlanması mümkün değil." diye konuştu.