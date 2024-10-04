Kork: Çocuklarınızı Kodlamaya Teşvik Edin - Son Dakika
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Kork: Çocuklarınızı Kodlamaya Teşvik Edin

BankPozitif Başkanı Erkan Kork, ailelere çocuklarına kodlama öğretmeleri çağrısında bulundu.

04.10.2024 17:26
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BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Kork: "Çocuklarınıza kodlamayı öğretin"

İZMİR - İzmir'de 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi düzenlenirken, BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, ailelere 'çocuklarınıza kodlamayı öğretin' önerisinde bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Vizyon 100 Platformu tarafından 'Metal Yaka-Yapay Zeka ile Desteklenmiş Robotlar' temasıyla 'Dijital CEO ve Liderler Zirvesi' düzenlendi. Çeşme'de bir otelde gerçekleştirilen programda; 'Teknoloji ve Yetenek Yönetimi', 'Perakende, Sağlık ve Servisler', ' Finans, Sigorta ve Fintech', 'Sanayi ve üretim', 'Ulaşım, Otomotiv ve Lojistik' ile 'Girişimcilik' konuları ele alındı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, etkinliğe çevrimiçi olarak katıldı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "2024'ü bitirmek üzere olan bir Türkiye'de 2025'e girerken artık yapay zekalar ön planda. 30 yıl önce izlemiş olduğumuz sinema filminde özellikle TRT'de 'Kara Şimşek' adında konuşan bir araba, kit, konuşan saat vardı; fakat o filmden 15 yıl sonra gerçekten konuşan arabalar oldu. Şuanda artık 2025'e giderken iletişim çağı ve internetin hızla yayılmasıyla birlikte; insanların yerini alan yapay zekalar, televizyon sunucuları, belki muhabirlerin yerini alan yapay zekalarla birlikte, ayrı bir evrime girmiş vaziyette dünya. Ülkemiz de bunun içerisinde. Türk gençliği çok hızlı geliyor. Türk gençliği gerçekten bilinçli ve okuyarak geliyor. Benim buradan bütün ebeveynlere tavsiyem, lütfen çocuklarınızı anaokulundan itibaren kodlamaya gönderin. Üniversitede hangi bölümleri bitirirseniz bitirin, çocukluğundan beri kodlamayla yetişen bir çocuk bütün mesleklerde etkin olacaktır. Çünkü kodlama ve yapay zeka A'dan Z'ye, marangozluktan tutun Türk dünyasına kadar, uzay çağından tutun finans alanına kadar var olan bir alan olacak" açıklamalarında bulundu.

Programa ayrıca, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve sektör temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Finans, Çocuk, İzmir, CEO, Son Dakika

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