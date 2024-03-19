- Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı
PRİZREN - Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesi altında görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılarak, Mehmetçikle bir araya geldi.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 1999 yılından bu yana NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesi altında görev yapan görev yapan Prizren'de konuşlu bulunan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın Sultan Murat Kışlası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.Cumhurbaşkanı Osmani, iftar yemeği vesilesiyle Mehmetçikle bir araya geldi.
İftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Osmani'nin yanı sıra Barış Gücü Komutanı Özkan Ulutaş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile çok sayıda üst düzey davetli katıldı. İftar öncesi anı defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Osmani'ye Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Albay Karamürsel, "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak Kosova halkının her konuda yanında olmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duymaktayız. Gelecek dönemde de Kosova ve Türkiye arasında kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğine inancım tamdır" dedi.
Konuşmasını Türkçe yapan ve katılımcıların Ramazan Ayı'nı kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Osmani de, "İftar vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu akşam da hepimiz için ortak değer olan barış, birlik ve beraberlik karşılıklı saygı gibi hususları bir kez daha hatırlama fırsatı buluyoruz. Saydığım bu değerler Ramazan Ayı'nın özünde yer alan ilkeler oldukları gibi aynı zamanda özellikle burada Kosova'da her gün eylemlerinize ve kararlarınıza yöne veren ilkelerdir" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Angılı, ise Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kosova halkının yanında olduklarını vurguladı.
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