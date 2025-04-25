Kosova'da "Yücelciler" konulu söyleşi yapıldı - Son Dakika
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Kosova'da "Yücelciler" konulu söyleşi yapıldı

Kosova\'da "Yücelciler" konulu söyleşi yapıldı

Eski Yugoslavya'da 77 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anısına Kosova'nın başkenti Priştine'de söyleşi düzenlendi.

25.04.2025 20:43
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Eski Yugoslavya'da 77 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anısına Kosova'nın başkenti Priştine'de söyleşi düzenlendi.

Söyleşi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ile Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) işbirliğinde Priştine YEE'nin konferans salonunda yapıldı.

Prof. Dr. Azmi Özcan, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketinin Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

Tarihi yaşatmanın, aynı zamanda geleceği de yaşatmayı ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Özcan, "Yücelciler hareketi bizim tarihimizin, sadece Balkan Türklerinin değil, bütün tarihimizin bir parçası, sonsuzluğa uğurladığımız şehitler kervanının yolcularından birisi. Onlar o sonsuzluk yolculuğunda devam ederken bize bıraktıkları emanetler var. Bu toplantılarla da o emanetleri hatırlayacağız." diye konuştu.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Atalay da "Modern dönemin Alperenleri" olarak nitelendirdiği Yücel Teşkilatı şehitlerinin anılabilmesi için Üsküp'te anıt yaptıklarını dile getirdi.

Söyleşide ayrıca, konuşmacılar tarafından Yücel Teşkilatı ile haksız ve hayali itham ile gerekçelerle dönemin rejimi tarafından idam edilen Yücelciler hakkında bilgi verildi.

Yücelciler Hareketi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

Teşkilata 1945'te "Yücel" ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesi'nde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nde fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılması çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de 4 teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi. Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer, 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi, diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da 'Yücelciler' konulu söyleşi yapıldı - Son Dakika

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