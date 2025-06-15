Kosovalı Genç Mekke'ye Bisikletle Ulaştı - Son Dakika
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Kosovalı Genç Mekke'ye Bisikletle Ulaştı

Kosovalı Genç Mekke\'ye Bisikletle Ulaştı
15.06.2025 11:30
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Albin Noor, Kosova'dan Mekke'ye bisikletle 70 günde 6 bin km pedal çevirerek ulaştı.

Kosova'dan kutsal topraklara gitmek için bisikletiyle yola çıkan 26 yaşındaki Albin Noor, 70 günde yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirerek amacına ulaştı.

Bir yatsı namazında dua ederken Allah'a daha yakın olacağını düşündüğü Mekke'yi görme fikrine kapılan Kosovalı genç, bir arkadaşının sosyal medyada bisikletle Mekke'ye gitmeyi planladığını görünce Kosova'dan yola çıktı.

Almanya'da yaşayan Kosovalı genç, uzun yolculuğun ardından 9 Haziran'da Medine'ye ulaştı. Medine'de mukaddes mekanları ve alanları ziyaret eden Noor, Mekke'ye geçerek umre yapıp uçakla Almanya'ya geri dönecek.

Noor, AA muhabirine, Kosova'dan bisikletle Mekke'ye doğru bir yolculuk yaptığını ancak hac sezonuna yetişemediği için dua edip umresini yapacağını söyledi.

Yola kutsal topraklara ulaşma niyetiyle çıktığını ve hac vizesi için yaptığı başvuruya olumsuz yanıt aldığını belirten Noor, "İnşallah seneye ulaşırım. 26 yaşındayım. Yolculuğumu ramazanın ilk günü düşündüm. Ramazan boyunca hep bu yolculuğu planladım ve Mekke'ye nasıl ulaşırım diye düşündüm çünkü daha önce hiç Mekke'ye gitmedim, Suudi Arabistan'da da bulunmadım. Hayalim hep oraya daha yakın olmaktı." dedi.

"Profesyonel değilim, sadece Allah bana güç verdi"

Noor, Almanya'da yaşadığını ancak yolculuğa memleketi Kosova'dan başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"70 gündür 6 bin kilometre bisiklet sürerek Suudi Arabistan'a geldim. Amacım hac yapmaktı. Bir gece yatsı namazında dua ederken Allah'a daha yakın olmak istedim. O zaman Mekke'yi görmek fikri doğdu çünkü daha önce hiç gitmemiştim. Mekke, yeryüzündeki en kutsal yerlerden biri. Sonra bir arkadaşımın sosyal medyada bisikletle Mekke'ye gitmeyi planladığını gördüm. Bu bana çok güzel bir yolculuk gibi geldi. Camilerde kalmak, dünyanın dört bir yanından Müslüman kardeşlerle tanışmak ve onlara güzel enerji vermek. Ayrıca Müslümanların az olduğu ülkelerde de İslam'ı tanıtmak için. Bu yolculuğun amacı buydu. İslam'ı tanıtmak, camilerde neler olduğunu göstermek çünkü insanlar bilmiyor ya da korkuyorlar."

Bisikletle yolculuk tecrübesinin hiç olmadığına dikkati çeken Noor, "Bisikletle en uzun sürüşüm evimden okula kadardı. Profesyonel değilim, sadece Allah bana güç verdi. Her başladığımda 'Bismillah' dedim ve Allah bana güç verdi. Profesyonel olmana gerek yok. İnsanlar 'Profesyonel olmalısın' dedi, ama ben 'Yap, korkma' dedim." diye konuştu.

"Ürdün beni çok etkiledi"

Kosova, Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan'da günlerdir bisikletle yolculuk yaptığına değinen Albin Noor, her ülkeyi sevdiğini, hepsinin ayrı hikayesi olduğunu ancak en çok Ürdün'ün kendisini etkilediğini dile getirdi.

Noor, her ülkenin hikaye barındırdığını ifade ederek, Türkiye'de Aksaray'ı çok sevdiğini, Turgutlu'yu çok güzel bulduğunu, Adana'nın yemeklerinin harika olduğunu söyledi.

Mardin'in çok eski bir şehir olduğunu ve çok farklı karakterler barındırdığını belirten Noor, "Gaziantep de çok güzel, dağları da muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

Noor, Medine'de olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek, "Hacca gidememek biraz üzse de çok da hayal kırıklığına uğramadım. Elhamdülillah, Peygamberimizin mescidindeyim. Herkesin nasibi olmaz. Bu yolculuğu yapabildiğim için çok mutluyum. Allah bana güç verdi. Medine'ye gelmeden önce kalbimde bir huzur hissettim. Medine'ye vardığımda duygularım taştı, sürekli ağladım." ifadelerini kullandı.

Bisikletini evinin duvarına asacak

Kendisine yardım eden, güzel enerji veren herkesi not aldığını ve Kabe'ye vardığında hepsi için dua edeceğini vurgulayan Noor, "Tüm ümmet için, Filistin için, Çin'deki Müslüman kardeşlerimiz için, dünyanın her yerindeki mazlumlar için dua edeceğim. Sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlar için dua edeceğim." dedi.

Noor, bisikletle yolculuğunu Medine'de sonlandırdığını ve Mekke'ye gitmek için tren bileti aldığını kaydetti.

Bisikletini Almanya'daki evine götürüp duvara asmak istediğini belirten Noor, "Üzerine kilometreleri ve 'Mekke' yazıp, ileride çocuklarımın babalarının Mekke'ye bisikletle gittiğini görmesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosovalı Genç Mekke'ye Bisikletle Ulaştı - Son Dakika

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