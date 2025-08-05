Köyceğiz\'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın 1 hektar alan zarar gördü.

Köyceğiz Gölü yakınlarındaki sazlıkta, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.