Kral Abdullah Gazze İçin Acil Adım Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Kral Abdullah Gazze İçin Acil Adım Çağrısında Bulundu

Kral Abdullah Gazze İçin Acil Adım Çağrısında Bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze ve Lübnan'daki insani durumu iyileştirmek için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

17.11.2024 17:46
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Gazze ve Lübnan ile ilgili alınan kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniyye Sarayı'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Katar'ın bölgede gerilimi azaltma ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarını takdir eden Kral Abdullah, Arap dünyasının Gazze'ye insani müdahale çabalarını güçlendirme gerekliliğine dikkati çekti.

Kral 2. Abdullah, "Bölgede kapsamlı sükunetin sağlanması için atılması gereken acil adım İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmaktır." dedi.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne değinen Abdullah, zirvede alınan kararların uygulanması için çalışmanın önemini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve 2. Abdullah görüşmede, Katar-Ürdün ilişkilerini genişletme ve güçlendirmenin yollarını da ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı, Ürdünlü mevkidaşıyla bir araya geldi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü.

Bakanlar, Ürdün ve Katar arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Safedi ve Al Sani, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve yol açtığı insani felaketin sona erdirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğini yineleyen Bakanlar, UNWRA'nın faaliyetlerini engelleyecek her türlü girişimi reddetti.

Safedi ve Al Sani, Gazze'ye yardım ulaştırılması adına işbirliğini de ele aldı ve "İsrail'in yardım girişine izin vermemesi sonucunda Gazze'nin kuzeyinde yaşanan benzeri görülmemiş insani felaketi sona erdirmek için uluslararası toplumun acil adımlar atması gerektiğini" vurguladı.

Ürdün ve Katar'ın Lübnan'ın yanında olduğunu belirten Bakanlar, acil ve kalıcı ateşkese ulaşılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekliliğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi düzenlenmişti.

Zirvenin sonuç bildirisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bağlayıcı bir karar alma çağrısı yapılmıştı.

İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması için uluslararası destek toplanması yönünde çalışmalara başlanması öngörülen bildiride, tüm ülkelere "İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını veya gönderimini yasaklamaları" ve "İsrail'i işlediği ihlallerden caydırmak için uluslararası yaptırımlar uygulamaları" çağrısına yer verilmişti.

Bildiride, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği korkunç ve çarpıcı suçları kınıyor ve bu suçlara karışanların hesap vermesi için bağımsız bir uluslararası soruşturma talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral Abdullah Gazze İçin Acil Adım Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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