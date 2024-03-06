Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı

Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı

Bursa ve Eskişehir'de, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan bir zanlının, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edildi. Zanlının, yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı belirlendi. Zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

06.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa ve Eskişehir'de, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan kişi tarafından ellerindeki parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen bazı yaşlıların dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, E.Y. (29) olduğunu tespit ettikleri şüphelinin, C.T'yi (68) eşinin bankada müdür olduğunu söyleyip yakınlık kurarak şifresini öğrendiği kredi kartıyla kuyumcudan 44 bin 400 lira değerinde ziynet eşyası aldığını belirledi.

E.Y'nin ayrıca Bursa'da yaşayan A.Ç. (64), N.S. (68) ve M.S. (78) ile Eskişehir'de ikamet eden V.A'yı (72) da benzer yöntemlerle yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, zanlının M.S'yi kandırarak bir dükkana birlikte gidip onun parasıyla 2 cep telefonu almalarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaştı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir araçla Bursa'ya doğru seyreden E.Y'yi İstanbul- İzmir Otoyolu'nun kent girişindeki gişelerinde yakaladı. E.Y'nin aracında dolandırdığı kişilerin bazılarından elde ettiği altın ve paralar ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nevşehir'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
    14:21 Nevşehir'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti

    Nevşehir'de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eda Özen (36), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından klinik hekimi gözaltına alındı ve ruhsatsız klinik mühürlendi. Adli süreç devam ederken, Özen'in cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

  • Google, kuantum bilgisayarlarının ne işe yaradığını anlayana 5 milyon dolar ödül!
    14:21 Google, kuantum bilgisayarlarının ne işe yaradığını anlayana 5 milyon dolar ödül!

    Google, kuantum bilgisayarlarının gerçek dünya kullanım senaryolarını bulmayı amaçlayan bir yarışma başlattı. Yarışmanın adı 'XPRIZE Quantum Applications' ve 20 finalist 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak. Finalistler, kuantum bilgisayarlarının geleneksel bilgisayar çözümlerinden daha hızlı veya daha doğru olduğunu kanıtlamak için teknik özellikler sunacaklar. Büyük ödül kazananları 3 milyon dolar alacakken, ikinci gelenler ise başka bir 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak. Bu yarışma, kuantum bilgisayarlarının gelecekteki kullanım senaryolarını ortaya çıkararak bu teknolojinin gücünü göstermeyi amaçlıyor.

  • Apple, giyilebilir cihazlar alanında Apple Ring'i tanıtabilir
    14:21 Apple, giyilebilir cihazlar alanında Apple Ring'i tanıtabilir

    Apple'ın giyilebilir cihazlar alanındaki hedeflerini Apple Watch'un ötesine taşıdığı ve Apple Ring adıyla anılan akıllı yüzüğün prototip aşamasında olduğu bildirildi. Ring'in tasarımı ve kullanıcı deneyimi ön planda tutulacak, sağlık ve fitness takibi için sensörler entegre edilecek ve iPhone ile senkronize olabilecek. Apple'ın bu alanda neler sunacağı henüz net değil, ancak Watch'un akıllı saatler için yaptığı gibi, Ring'in de akıllı yüzük dünyasını dönüştürebileceği düşünülüyor.

  • Capcom, Mart ayında iki dijital yayın etkinliği düzenleyecek
    14:20 Capcom, Mart ayında iki dijital yayın etkinliği düzenleyecek

    Capcom, önümüzdeki haftalarda iki dijital yayın etkinliği planladığını açıkladı. İlk etkinlikte Dragon's Dogma 2 ve Kunitsu-Gami: Path of the Goddess oyunları tanıtılacak. İkinci etkinlikte ise Street Fighter 6 ve Exoprimal oyunlarına gelecek güncellemeler detaylandırılacak. Ayrıca Monster Hunter Now ve Monster Hunter Stories'in remastered versiyonları hakkında bilgi verilecek.

  • Euro NCAP, 2026'da araçların en yüksek güvenlik puanını alabilmesi için fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni test kurallarını uygulamaya koyacak
    14:20 Euro NCAP, 2026'da araçların en yüksek güvenlik puanını alabilmesi için fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni test kurallarını uygulamaya koyacak

    Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (NCAP), Ocak 2026'da değerlendirdiği araçların fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni kurallar uygulamaya hazırlanıyor. Dokunmatik ekranların aşırı kullanımının sürücülerin dikkatini dağıttığı ve kaza riskini artırdığı belirtilerek, otomobil üreticileri dokunmatik ekranları kullanmayı bırakmaya teşvik ediliyor. Yeni test yönergeleri yürürlüğe girdikten sonra otomobillerin dörtlü flaşör uyarı ışıkları, göstergeler, ön cam silecekleri, SOS çağrıları ve korna için düğmeler, kadranlar veya kumanda kolları kullanması gerekecek.

  • Microsoft, New York Times'a karşı yapay zeka telif davasında savunma sundu
    14:20 Microsoft, New York Times'a karşı yapay zeka telif davasında savunma sundu

    Microsoft, New York Times tarafından açılan ChatGPT telif davası için mahkemeye dilekçe sundu. Microsoft, New York Times'ı yapay zekanın haberciliği öldüreceği gibi bir hayale kapılmakla suçladı. New York Times ise OpenAI'nin izinsiz olarak ChatGPT-4 eğitiminde haberlerini kullandığı gerekçesiyle telif davası açtı. Microsoft, mahkemeden bu davanın ret edilmesini istedi ve New York Times'ın iddialarını abartılı ve altı dolu olmayan iddialar olarak niteledi.

  • Kayseri Valisi ve Hayırseverler, Çocuk Hastanesinde Moral Ziyareti Yaptı
    14:20 Kayseri Valisi ve Hayırseverler, Çocuk Hastanesinde Moral Ziyareti Yaptı

    Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindeki hayırseverler, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında hastane yetkilileriyle de bir araya gelen heyet, çocukların sağlık durumu ve hastanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından heyet hastaneden ayrıldı.

  • TÜRSAB, Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacak
    14:19 TÜRSAB, Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacak

    TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.

  • Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti
    14:19 Hakan Tütüncü, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Demre ve Kumluca ilçelerindeki hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Tütüncü, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin yardım elinin üreticilere en güzel şekilde uzanacağını belirtti. Ayrıca, doğal afetlere karşı hazırlıklı bir şehir hayalini kurduklarını ve TARSİM'in yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını ifade etti.


13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı köyler Giresun’a bağlandı Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı köyler Giresun'a bağlandı
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kredi Kartı ve Mobil Bankacılık Şifrelerini Öğrenerek Yaşlıları Dolandıran Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement