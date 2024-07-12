Kremlin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda anlaşma ihtimalini dışlamıyor - Son Dakika
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Kremlin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda anlaşma ihtimalini dışlamıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamadıklarını belirtti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirli bir dünya görüşüne dayalı anlaşmalara açık olduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) olası üyeliği konusunda istişare edilmesi gereken konular olduğunu vurguladı.

12.07.2024 13:57
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda diyaloğa açık olduğunu belirten Peskov, "Kremlin herhangi bir anlaşma ihtimalini dışlamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirli bir dünya görüşüne dayalı anlaşmalara açık olduğunu defalarca söylemişti." diye konuştu.

Peskov, tüm konuların bir bütünlük içerisinde masaya yatırılması gerektiğine işaret ederek "Bazı konuları mevcut durumun genel bağlamından çıkarmak mümkün değil, her şeyi bir bütün içinde ele almamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) olası üyeliğine ilişkin istişare edilmesi gereken konular olduğunu belirten Peskov, Türkiye'nin NATO üyeliği ile Avrupa Birliği yükümlülüklerine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması konusunda anlaşma ihtimalini dışlamıyor - Son Dakika

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