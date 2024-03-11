Kremlin Sözcüsü: Kiev, Papa'nın müzakere çağrılarını sert şekilde reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Papa Franciscus'un Ukrayna'ya "beyaz bayrak açma" önerisiyle ilgili olarak, Kiev yönetiminin Papa'nınki de dahil olmak üzere "müzakere çağrılarını kesinlikle sert şekilde reddettiğini" söyledi.
Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Son dönemlerde Ukrayna'dan Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırıların artması hususunda değerlendirmede bulunan Peskov, "Gerçekten bir hareketlilik var. Hava savunma sistemlerimiz ve askerlerimiz çalışıyorlar. Özel askeri operasyonun devamı bağlamında askeri durum açısından bu soruların yine de Savunma Bakanlığına yöneltilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
" Paris, gerilimi tırmandırıyor"
Fransa'nın "Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma niyetiyle" ilgili olarak da Peskov, "Genel olarak, tartışmanın genişlemesi ve Paris'in belirli bir birliği göndermeye varsayımsal olarak hazır olduklarını beyan eden ülkelerden oluşan bir koalisyon oluşturma çabalarındaki ısrarlı faaliyeti, elbette gerilimi tırmandıracak bir anlayıştan başka bir şey değil. Bu çok tehlikeli bir anlayış, çok tehlikeli." diye konuştu.
Peskov, bunun "potansiyel olarak çok istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini" vurgulayarak, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkati çekti.
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun, Rusya'nın "enerji şantajı" yaptığı yönündeki suçlamalarını "temelsiz ve haksız" şeklinde nitelendiren Peskov, bu tür konuların tamamen ticari olduğuna işaret etti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkan Papa Franciscus'un Ukrayna'ya "beyaz bayrak açma" ve "müzakere etme" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Peskov, son zamanlarda Kiev yönetiminin Papa'nın çağrısı da dahil olmak üzere "müzakere çağrılarını kesinlikle sert şekilde reddettiğini" söyledi. Peskov, "Herhangi bir müzakere yapılmasına izin vermiyorlar." şeklinde konuştu.
"Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma niyeti hata"
Kiev ve Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma niyetinin hata olduğunun altını çizen Peskov, "Başta savaş alanında olmak üzere olayların gidişatı bunu en açık şekilde gösteriyor." dedi.
Ayrıca Peskov, kendilerini danışman olarak tanıtan doğrudan NATO ile bağlantısı olan kişilerin Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair bilgilerinin olduğunu da bildirdi.
Rus Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov'un görevden alındığı iddialarıyla ilgili olarak da Peskov, "Gizli olarak sınıflandırılan kararnameler var, bunlar hakkında yorum yapamam. Bu konuyla ilgili yayımlanacak açık kararname yoktu." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kremlin Sözcüsü: Kiev, Papa'nın müzakere çağrılarını sert şekilde reddetti - Son Dakika
Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ele geçirilen silahlar ve çalıntı araçlarla birlikte 14 şüpheli tutuklandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ramazan ayı vesilesiyle fakülte binası içerisindeki koridoru ramazan temalı süslemelerle donatarak bir Ramazan Sokağı oluşturdu. Açılış törenine üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör ve dekan, öğrencilerin bu özel etkinlik için teşekkür etti ve ramazanın farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen GTİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tekrar seçilerek Manisa iş dünyasının Ankara'daki temsilcisi oldu.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ni ziyaret etti. Özkan, MESAM'ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ile görüşerek, partisinin kültür dünyasına ilişkin projelerini aktardı ve Ergül'ün taleplerini dinledi. Ayrıca, yapay zekanın siyasetteki kullanımına değinen Özkan, İstanbul'un sorunlarının çözümü için Anadolu'ya yapılacak yatırımlarla sanayi nüfusunun kademeli olarak taşınması gerektiğini belirtti.
BAĞDAT, 11 Mart 2024 (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan pazarlar Ramazan ayı hazırlıkları nedeniyle hareketlilik kazandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 lira ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. ve V.A, tutuklandı.
Niğde'de merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda köpek dövüştürdükleri belirlenen 81 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplamda 533 bin 275 lira ceza kesildi ve ele geçirilen iki köpek barınağa teslim edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi ve adaletin dışına çıkılmamasını istedi. Ayrıca, hakemlerin baskı altına alınmaması ve ayrıcalık tanınmaması gerektiğini vurguladı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistem ağını 32 kilometre daha genişleterek toplamda 89 kilometreye çıkartacaklarını açıkladı. Yeni hatlar arasında Üniversite-Görükle-Kurtuluş ve Çalı-Demirtaş metro hatları da bulunuyor.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret iklimini barındıran bu kutsal ayda kardeşlik sofralarının kurulacağını belirtti. Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Özdemir, hazırlayacakları etkinliklerle tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde ramazan ayını yaşamasına katkı sunacaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?