Kremlin Sözcüsü: Türkiye'deki takas operasyonu zorlu müzakerelerle gerçekleşti - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Türkiye'deki takas operasyonu zorlu müzakerelerle gerçekleşti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasında zorlu müzakerelerle gerçekleştiğini söyledi. Peskov, operasyonun çok sayıda ülkenin katılımını gerektirdiğini belirtti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalıları iyi niyet göstergesi olarak teslim etmediğini, kendi vatandaşlarının serbest bırakıldığını ifade etti. Ayrıca, Peskov yurt dışında tutuklu kalan Rusların serbest bırakılması çalışmalarının devam edeceğini ve takasa dahil olan iki Rus istihbarat görevlisinin çocuklarının uçaktan indikten sonra Putin'in kim olduğunu bile bilmediklerini söyledi.

02.08.2024 15:59
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da yapılan takas operasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasında çok zorlu müzakerelerle gerçekleştiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının yönetiminde Rusya ile Batı arasındaki takas operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus istihbaratı FSB ile Amerikan istihbaratı CIA arasında çalışma yürütüldüğünü belirten Peskov, "Bu çalışma, elbette çok zorlu müzakereleri, çok karmaşık anlaşma zincirlerinin oluşturulmasını, çok sayıda ülkenin katılımını gerektiriyordu." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalıları iyi niyet göstergesi olarak teslim etmediğini, kendi vatandaşlarının verilmesi karşılığında serbest bıraktığını söyledi.

Takasın Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşması imzalamak için taviz vermeye hazır olduğunun işareti olup olmadığı sorusunu cevaplayan Peskov, bunların tamamen farklı durumlar olduğunu vurguladı.

Sözcü Peskov, "Ukrayna'dan ve daha karmaşık uluslararası sorunlardan bahsedersek bu, tamamen farklı bir konu. Tamamen farklı ilkeler var." dedi.

Putin'in Rusya'ya teslim edilen vatandaşları kırmızı halı ve tören kıtasıyla karşılamasına ilişkin de yorum yapan Peskov, "Bu, çok önemli. Bu, ülkelerine hizmet eden ve çok zorlu eziyetlerden sonra birçok kişinin sıkı çalışması sayesinde ana vatanlarına dönme fırsatını yakalayan insanlara bir övgüdür." ifadelerini kullandı.

Peskov, yurt dışında tutuklu kalan Rusların serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.

"Çocuklar, Rus olduklarını uçakta öğrendi"

Takasa dahil olan iki Rus istihbarat görevlisinin çocukları hakkında detay paylaşan Peskov, bu iki çocuğun kendilerinin Rus olduğunu uçağın Ankara'dan havalanmasından sonra öğrendiklerini dile getirdi.

Peskov, "Çocuklar, uçaktan indiğinde Rusça bilmedikleri için Putin, onları İspanyolca selamladı ve 'Buenas noches' (İyi geceler) dedi. Onlar, dün ebeveynlerine kendilerini karşılayacak olanın kim olduğunu sordular, Putin'in kim olduğunu bile bilmiyorlardı. Ajanlar böyle çalışıyor, işleri uğruna ve işlerine bağlılık uğruna bu tür fedakarlıklar yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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