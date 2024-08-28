Kremlin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için uygun koşullar görmediğini söyledi

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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a bir barış planı sunacağını açıklamasının ardından Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün, Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmeleri için "uygun koşullar" görmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırının gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a sunacağı bir barış planının parçası olduğunu söylemesinin ardından Kremlin, Kiev ile barış için uygun koşulların olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Hindistan Başbakanı Narendra Moodi'nin geçen hafta gerçekleştirdiği Ukrayna seyahati üzerine gelen bir soru üzerine: "Hint tarafı başından beri barıştan yana bir tutum sergiledi. Bu, bizim dünya görüşümüzle de uyumlu. Ancak şu anda açıkça görülüyor ki, bu tür görüşmeler için uygun koşullar yok" dedi.

Zelenskiy "zafer planı" olarak adlandırdığı barış planının detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak detayları ABD Başkanı Joe Biden ve ABD başkanlık seçimlerinin iki adayı Kamala Harris ve Donald Trump ile paylaşacağını söylemişti.

Rafael Grossi'nin Kursk nükleer santraline ziyaretinin ardından Rusya, Birleşmiş Milletler'e bağlı nükleer denetim ajansına"daha objektif" olma çağrısı

Öte aRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin Kursk nükleer santralini ziyaret etmesinin ardından BM ajansının "daha objektif ve net" bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Zakharova, Grossi'nin ziyaretine dikkat çekerek, Batılı ülkelerin uluslararası ajansların çalışanlarını "susturmaya" çalıştığını ve "gerçekleri ifade etmelerini, bilgileri doğrulamalarını engellediğini" iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, iki hafta önce Ukrayna'yı bölgedeki nükleer santrali hedef almakla suçlamasının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rusya'nın güneybatısındaki Kursk nükleer santralini hafta başında ziyaret etmişti. Grossi Kursk Nükleer Santrali'nde drone saldırılarına dair kanıtlar gözlemlediğini ve bölgenin nükleer güvenlik yönünden risk altında olduğunu söylemişti.