Kremlin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için uygun koşullar görmediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kremlin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için uygun koşullar görmediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Başkanı Biden'a sunacağı barış planının parçası olduğunu açıklamasının ardından Kremlin, barış görüşmeleri için uygun koşulların olmadığını belirtti.

28.08.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a bir barış planı sunacağını açıklamasının ardından Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün, Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmeleri için "uygun koşullar" görmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırının gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a sunacağı bir barış planının parçası olduğunu söylemesinin ardından Kremlin, Kiev ile barış için uygun koşulların olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Hindistan Başbakanı Narendra Moodi'nin geçen hafta gerçekleştirdiği Ukrayna seyahati üzerine gelen bir soru üzerine: "Hint tarafı başından beri barıştan yana bir tutum sergiledi. Bu, bizim dünya görüşümüzle de uyumlu. Ancak şu anda açıkça görülüyor ki, bu tür görüşmeler için uygun koşullar yok" dedi.

Zelenskiy "zafer planı" olarak adlandırdığı barış planının detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak detayları ABD Başkanı Joe Biden ve ABD başkanlık seçimlerinin iki adayı Kamala Harris ve Donald Trump ile paylaşacağını söylemişti.

Rafael Grossi'nin Kursk nükleer santraline ziyaretinin ardından Rusya, Birleşmiş Milletler'e bağlı nükleer denetim ajansına"daha objektif" olma çağrısı

Öte aRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin Kursk nükleer santralini ziyaret etmesinin ardından BM ajansının "daha objektif ve net" bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Zakharova, Grossi'nin ziyaretine dikkat çekerek, Batılı ülkelerin uluslararası ajansların çalışanlarını "susturmaya" çalıştığını ve "gerçekleri ifade etmelerini, bilgileri doğrulamalarını engellediğini" iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, iki hafta önce Ukrayna'yı bölgedeki nükleer santrali hedef almakla suçlamasının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rusya'nın güneybatısındaki Kursk nükleer santralini hafta başında ziyaret etmişti. Grossi Kursk Nükleer Santrali'nde drone saldırılarına dair kanıtlar gözlemlediğini ve bölgenin nükleer güvenlik yönünden risk altında olduğunu söylemişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Kremlin, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için uygun koşullar görmediğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:06:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için uygun koşullar görmediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement