Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından "6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu" düzenlendi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, açılıştaki konuşmasında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin asrın felaketi olarak kayıtlara geçtiğini ve mahşeri bir gün yaşandığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarının o günde önemli fedakarlık gösterdiğini söyledi.
İki büyük depremi yaşayan Kahramanmaraş'ta, ilk günden itibaren kendisini sorumlu hisseden tüm sağlık çalışanlarının hastaneye geldiğini ve önemli bir görev üstlendiğini belirten Yasım, şöyle konuştu:
"Kendi ailelerini güvene alan sağlık çalışanlarımız daha sonra hastaneye geldiler ve burada çalışmaya başladılar. O ilk gün gerçekten mahşeri bir gündü. Anlatmak, tarif etmek imkansız, sadece kendi personelinizle çalışıyorsunuz ve gelmeyenleri çağırma şansınız yok. İnsanlar aç susuz saatlerce durmadan çalıştılar. Hastayı tedavi ediyorsunuz, yolluyorsunuz, sevk ediyorsunuz, yatırıyorsunuz vesaire ama acilden bir hasta gönderdiğinizde yerine dört hasta birden geliyor. Tükenmeye başladığımız saatlerde İstanbul ve Ankara'dan gönüllüler geldi. Ertesi gün diğer gönüllerin de gelmesiyle hastanemiz rahatladı. Deprem sürecinde görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza ve ülkemizin çeşitli illerinden gelen gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum"
Sempozyumda, depremde genel koordinasyon, depremde acil müdahale ve genel vücut travması olan hastaya yaklaşım konuları konuşuldu.
Programa, sağlık çalışanlarının yanı sıra Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Mersin ve Adıyaman'dan akademisyenler de katıldı.
Sempozyum yarın gerçekleşecek oturumlarla devam edecek.
Son Dakika › Güncel › KSÜ tarafından düzenlenen '6 Şubat Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu' - Son Dakika
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