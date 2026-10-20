KTB, İstanbul Fatih'te 44 gümüş sanatkarına miras taşıyıcısı kartı verdi - Son Dakika
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KTB, İstanbul Fatih'te 44 gümüş sanatkarına miras taşıyıcısı kartı verdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kuyumcular Odası ve GESAD işbirliğiyle Fatih'te 44 gümüş eşya sanatkarına Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı verdi. Törende yetkililer, kartın geleneksel bilgi ve becerilerin gelecek nesillere aktarımını desteklediğini belirtti.

İstanbul Kuyumcular Odası ile Gümüş Eşya El Sanatkarları Derneğinin (GESAD) ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) tarafından 44 gümüş eşya sanatkarına "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı" verildi.

Sürecin destekçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yer aldı.

İstanbul Kuyumcular Odasının Fatih'teki merkezinde düzenlenen törende konuşan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, GESAD'dan yaklaşık 6-7 ay önce gelen talep üzerine çok sayıda somut olmayan kültürel miras taşıyıcısının İstanbul'da bulunması nedeniyle kurul toplantısının burada yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Genel Müdür Selim Terzi ile konuyu değerlendirdiklerini aktaran Erkmen, uzun süredir gerçekleştirmedikleri bu çalışmayı sürdürmeyi umduklarını ifade etti.

Erkmen, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bizler başında gelenek ya da geleneksel geçen her şeyden sorumlu birimiz. O kadar geniş bir alan ki yani geleneksel mutfaktan halk danslarına, kıyafetlerden geleneksel el sanatlarına kadar çok büyük bir alan ve çok büyük bir sorumluluk. Bu çalışmalarımız kapsamında usta-çırak ilişkisinde geleneksel bilgi ve becerilere haiz olmuş kişilerimizi, ustalarımızı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ilan ediyoruz. Hatta eskiden buna sanatçı tanıtma kartı derlerdi. Biz bunu Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı yaptık. Bize de 'Nasıl yani biz sanatçı değil miyiz?' vesaire dediler. Aslında siz sanatçıdan çok daha ötesiniz. Bir miras taşıyıcısısınız. Yani gelenekten aldığınızı geleneklere aktarıyorsunuz."

"Bu konuyla ilgili programlar düzenleyelim, çalıştaylar yapalım"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de gümüş eşya sanatkarlarının geçmişten aldığı yeteneği geleceğe taşımaya çalıştıklarının altını çizerek, "Yeni nesil bu alanı farklı değerlendiriyor ama bu alana dair farklı çözümler bulmamız lazım. Bu konuyla ilgili programlar düzenleyelim, çalıştaylar yapalım. Nasıl bir formül bulabiliriz, bunu hep birlikte ortaya çıkarmaya çalışalım." diye konuştu.

Kartı alan 44 gümüş eşya sanatkarını tebrik eden Keskin, "Ömrünüz uzun olsun. İnşallah emeğiniz, sanatınız, zanaatınız gelecek nesillere de aktarılır diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"Ustalarımıza bir tanıtım kartı, bir onur, hatıra olsun diye 2 yıldır uğraşıyoruz"

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise gümüş eşya sanatında artık çırak yetişmediğinin altını çizerek, "Ben bu konuyu araştırdım. Gerçekten de dünyada gümüş eşya, gümüş obje alanında Türkiye'nin katkısı çok büyük. Çok da ilerideyiz. Bunun için GESAD'la işbirliğine gidelim, bu ustalarımıza bir tanıtım kartı, bir onur, hatıra olsun diye 2 yıldır uğraşıyoruz. Tabii burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bize çok katkısı oldu." dedi.

Atayık, kendisine vazife olarak gördüğü ve yaşatmak adına çaba sarf edeceği bu zanaatı gelecek için yaşatmanın karttan daha önemli olduğunu vurguladı.

GESAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kahraman da çalışmada emeği bulunanlara teşekkür ederek, "GESAD olarak geleneksel el sanatlarımızı yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan ve İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı da katıldı.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı'nı alan isimler arasında Şahin Kahraman'ın yanı sıra Ahmet Yıldırım, Alican Öztürk, Arman Taş, Aydın Karaman, Cemal Yuntür, Gabris Garo Kürkçügil, Hayrabet Uluk, İlhan Süğüt, İrfan Arık, Kıyasettin Sülü, Metin Damar, Mirze Algan, Mukaddes Turan, Nesip Yuntür, Nuran Davulciyan, Onnik Delimelkonoğlu, Salih Ercan, Samail Biros, Seyit Develioğlu, Vahdettin Avcı, Ayhan İşcan, Barbaros Ersöz, Bedros Damar, Edip Durak, Edip Işıktaş, Erdan Öztürk, Ferhat Turan, Gabris Gedikoğlu, Gıyasettin Gelir, Halis Öztürk, Hayri Kır, Hüseyin Dirim, Kenan Kızılkaya, Manuk Bocalıyan, Mehmet Tavas, Mustafa Karabey, Necmettin Baran, Nevzat Akkuş, Orhan Aykaç, Sabri Demirci, Sadullah Ataklı, Tayfun Ceylan ve Zavel Benlioğlu yer alıyor.

Kaynak: AA
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