KTÜ Rektörü: Köklü bir üniversiteyiz, bir marka değerimiz var

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Köklü bir üniversiteyiz. Akademik hocalarımız yetkin, bir dünya öğrenci yetiştiriyor, bir marka değerimiz var." dedi.

KTÜ Sosyal Tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek dört yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendiren Çuvalcı, üniversitenin gelişimi, öğrenci, akademik ve idari personel sayıları hakkında bilgi verdi.

Çuvalcı, 95 farklı ülkeden öğrencilerin de üniversitede eğitim aldığını belirterek, "2023- 2024 yılı eğitim öğretim döneminde 29 bin civarında öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimizden 1678'i ise çeşitli ülkelerden kayıt yaptırmıştır. " dedi.

Üniversite bünyesinde yer alan akademik personelin ülke ihtiyaçlarına yönelik de hizmetler verdiğini kaydeden Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Hocalarımızı şehir, bölgeyle ve ülke problemlerini çözmeye doğru yöneltmek istiyoruz. Bu konuya da önem veriyoruz. Üniversitemize talep, danışmanlık, eğitim analiz talepleri geliyor. 2020'de 604 talep gelmiş. 2023'de 1082 talep gelmiş üniversiteye. Bunlar daha çok Trabzon, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz ama İstanbul ve Ankara'dan da var. Hatta Düzce var."

KTÜ Farabi Hastanesinde bir yıl içerisinde 763 bine yakın kişiye çeşitli sağlık hizmetleri yapıldığını dile getiren Çuvalcı, "Trabzon'un nüfusunun 780 bin olduğunu düşünürsek yani Trabzon'da herkes yılda bir defa Farabi Hastanesi'ne gelmiş. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizminde yürüttüğü çalışmada şu ana kadar 5 bin 971 hastaya hizmet verdik. 62 ülkeden 19 milyon 140 bin lira civarında bir gelirimiz var." diye konuştu.

Öğrencilerin yeni kayıt döneminde neden KTÜ'yü seçmeleri gerektiğini ilişkin gelen soru üzerine Çuvalcı, şöyle devam etti:

"Köklü bir üniversiteyiz. Akademik hocalarımız yetkin, bir dünya öğrenci yetiştiriyor, bir marka değerimiz var. Kampüsümüz doğal bir arboretum. Havaalanına yürüme 5 dakika. Şu anda mesela KYK yurtlarında kontenjan problemi yok, barınmak çok önemli. Sporu ve kültürel faaliyetlerimiz çok yaygındır, etkindir. Mesela şu anda spor salonlarımız, müzik kurslarımıza devam ediyoruz. KTÜ, sadece eğitim öğretimi değil, sosyalleşme yeri. Burası sadece diploma alınan bir yer değil. TEKNOFEST ekipleri şu anda öğretilere geliyor."

Öte yandan Çuvalcı, KTÜ'de gerçekleştirilecek rektörlük seçimlerinde rektörlük için aday olanlara da başarılar dilediğini söyledi.