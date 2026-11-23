Gaziantep'te halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak da bilinen nadir görülen Xeroderma Pigmentosum (XP) teşhisi konulan Çemile Hanım Bozkurt'un (11) saçları, tedavinin etkisiyle zamanla döküldü. Manifest grubu üyelerinden Zoktay'ın saçlarını beğenen Cemile'ye kuaför Mehmet Yıldırım tarafından hayallerindeki peruk takıldı. Cemile Bozkurt, "Güneşe çıkamıyorum çocukluğumu yaşamadım. Mesela hiç çocukken parka gidemedim. İlk saç yapılacağını duyduğum zaman çok mutlu oldum" dedi.

Zehra ve Serdal Bozkurt çiftinin 6 çocuğundan Cemile Hanım Bozkurt'un, 2 yaşındayken yüzünde yaralar çıkmaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Cemile'ye doktorlar tarafından cilt kremleri yazıldı. Yüzündeki yaralar artınca birçok cilt doktoruna başvuran aile, kızlarının rahatsızlığının halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak da bilinen ve çok nadir görülen Xeroderma Pigmentosum olduğunu öğrendi. Cemile önce Adana'da ardından da Ankara'da tedavi görmeye başladı. Tedavinin yan etkisiyle Cemile'nin saçları zaman içerisinde döküldü. Manifest grubu üyelerinden Zoktay'ın saçlarını beğenen Cemile'ye kuaför Mehmet Yıldırım tarafından hayallerindeki peruk takıldı.

'ÇOCUKLUĞUMU YAŞAMADIM'

Cemile Hanım Bozkurt, 9 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirterek, güneşe çıkamadığı için çocukluğunu yaşayamadığını, parka gidemediğini ve arkadaşlarıyla dışarıda oynayamadığını dile getirdi. Bozkurt, "11 yaşındayım ve 9 yıldır kanser hastasıyım. 3 yaşında kanser hastası olduğumu öğrendim. 2024 yılından sonra saçlarım azalmaya ve dökülmeye başladı. Bu süreç beni çok üzdü. Ben saçlarımı çok severdim. Bu halime de şükrediyorum. Benden daha kötü olan insanlar da vardır. Sürekli hastaneye Ankara'ya gidip geliyoruz bu bizi biraz fazla yoruyor. İlk başta Adana'ya gittik ve 8 yaşına kadar 7 ameliyat oldum. Sonrasında tedavime Ankara'da devam ettik. Benim hayatım böyle. Güneşe çıkamıyorum çocukluğumu yaşamadım. Mesela hiç çocukken parka gidemedim. Hiç arkadaşlarımla dışarıda oynayamadım. İlk saç yapılacağını duyduğum zaman çok mutlu oldum. Her gün o saçlarımla ilgilenip tokalar takarım diye, çok mutlu oldum. Bugün benim kalan saçlarım da kesilince çok üzüldüm. Bana takılacak saçı görünce çok mutlu oldum. İlk defa benim de hayatımda uzun saçlarım olacak dedim" ifadelerini kullandı.

'OKULA GİTMEYİ ÇOK İSTERDİM'

Manifest grubunun üyelerinden Zoktay'ın mavi saçlarını beğendiği için kendi saçlarında da mavi tonlar istediğini belirten Bozkurt, "Benim hayalim şef olmaktı. Belgem de var ama maalesef evimiz sobalı soğuk olduğu için mutfağa girip yemek yapamıyorum. Okula gitmeyi çok isterdim. Hastalığımdan dolayı güneşe çıkamadığım için okula da gidemedim. Evde eğitim görüyordum. Sürekli Ankara'ya tedaviye gittiğim için ara vermek zorunda kaldım. Sonrasında da bir daha eğitime devam edemedim. Manifest kızlarından Zoktay'ın saçları da mavi ben de bu yüzden ona özendim ve takma saçlarımda mavilikler istedim. Bir de Mina'yı çok seviyorum. Onun saçları da kırmızı benim esas hayalim kendi saçlarımı uzatıp büyüyünce kırmızıya boyatmaktı. Fakat hayaller her zaman gerçekleşmiyormuş. Ama şimdi de saçlarım çok güzel oldu" dedi.

'CEMİLE TEKRARDAN SAÇLARIM OLACAK DİYE ÇOK MUTLU OLDU'

Kızının hastalığını 2 yaşından sonra fark ettiklerini anlatan Zehra Bozkurt, cildinde yaralar çıkması üzerine hastaneye başvurduklarını ancak başlangıçta hastalığına teşhis konulamadığını söyledi. Zehra Bozkurt, "Kızımın 2 yaşından sonra hastalığını fark ettik. Cildinde ufak ufak yaralar çıkmaya başlayınca hastaneye götürdük. Doktor krem yazıp eve gönderdi güneş görmeyecek dedi. Yaralar çoğalmaya başlayınca tekrar doktora götürdük ama hiçbir doktor teşhis koyamadı. 3 yaşında iken cilt kanseri teşhisi konuldu. Bu süreçte yaralar çoğalmaya başladı ve burnunu kaybetti. Bacaktan doku alıp burnuna eklediler süreç içinde birçok operasyon geçirdi. Tedaviye Adana'da başladık Ankara'da devam ediyoruz. Cemile'ye gün ışığı yasak. Çocukluğunu hiçbir şekilde yaşayamadı. 2 yaşından beri eve hapis. Saçları ise geçtiğimiz 3-4 yıl içinde dökülmeye başladı. Geriye çok az saç kalmıştı onu da bugün kuaförde kestirdik. Saçları çok güzeldi kızımın. Bugün kestirince çok üzüldü. Bizim bir Mehmet abimiz vardı Cemile'nin üzüldüğünü görünce ona saç yaptıralım hem mutlu olsun hem güneşten korunsun dedi. Cemile ise tekrardan saçlarım olacak diye çok mutlu oldu. Koşa koşa kuaföre geldi" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYİP GİTMESİNİ İSTEMİYORUM'

Kızı Cemile'nin çocukluğunu yaşayamadığını ve 2 yaşından bu yana güneşten korunmak için evde kalmak zorunda olduğunu dile getiren Bozkurt, son 3-4 yılda saçlarının da döküldüğünü söyledi. Zehra Bozkurt, "Şu anda tek dileğimiz Cemile'nin iyileşebilmesi. Ben çocuğumun gözümün önünde eriyip gitmesini istemiyorum. Bu hastalığın bir çözümü bir tedavisi olsun istiyorum. Bu hafta tekrar bir ameliyata girecek. Bir gözünü kaybetme riski de yüzde yüz. Ben kızımı iki gözü ile gönderiyorum ama tek göz ile gelmesini istemiyorum. Şu anda eşim de Cemile'yi sürekli hastaneye getirip götürdüğü için çalışamıyor. Maddi zorluklar çekiyoruz. Biz Gaziantep'te yaşıyoruz ama sürekli Ankara'ya hastaneye gitmemiz gerekiyor. Yetkililerimize hayırseverlerimize sesleniyorum bize değil Cemile'me el uzatsınlar. Kızımı tekrar saçları ile görünce kuaförde çok mutlu oldum. Keşke saçları dökülmeseydi de kendi saçları olsaydı" dedi.

'BİR ÇOCUK NE KADAR MUTLU OLURSA BİZ DE O KADAR MUTLU OLURUZ'

Kuaför Mehmet Yıldırım ise Cemile'nin istediği uzun ve renkli saç modelini hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Antep Herifleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz bana Cemile'nin durumunu bahsetti. Cemile ile tanıştırdı. Onu nasıl mutlu edebilirim diye düşününce saç hayalini gerçekleştirmek istedim. Cemile ile kısa süre önce tanıştık. Kendisi uzun ve güzel saçları olmasını istedi. Biz de kendisini mutlu etmek için hayal ettiği gibi bir saç yaptık. Cemile mutlu oldukça bizler daha çok mutlu olduk. Cemile'nin hastalığından dolayı onu nasıl sevindirebiliriz çabası içindeyiz. Bir çocuk ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz. Manifest gurubundan Zoktay'ın saçlarını çok beğenmiş biz de ona göre tasarladık takma saçlarını. Cemile'nin bir hayalini gerçekleştirerek onu mutlu ettik."