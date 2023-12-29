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Küba Devlet Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Küba Devlet Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki göstererek, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın son bulması gerektiğini belirtti. Canel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile uluslararası hukuk açısından yaşananların ciddi bir yara olduğunu ifade etti. Ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Gazze'ye yapılan saldırılara destek paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Küba Devlet Başkanı İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi
29.12.2023 - 08:39,
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." ifadesini kullandı.

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Küba Devlet Başkanı Canel paylaşımında, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık. İnsanlık için utanç günüdür ve uluslararası hukuk açısından da ciddi bir yaradır." değerlendirmesinde bulundu.

???????Canel, 26 Aralık'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına "sert" tepki göstermiş, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana Filistin halkına destek paylaşımlarında bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından Gazze fotoğraflarını alıntılayarak mevcut duruma dikkati çekti.

Kaynak: AA
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