Küba Dışişleri Bakanı Parrilla 10-13 Kasım\'da Çin\'e resmi ziyaret yapacak

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Küba Komünist Partisi (KKP) ile Küba Hükümeti'nin Özel Temsilcisi ve KKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Parrilla'nın ziyaretinin 10-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceğini bildirdi.