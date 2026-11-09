Küba Dışişleri Bakanı Parrilla 10-13 Kasım\'da Çin\'e resmi ziyaret yapacak

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla 10-13 Kasım'da Çin'e resmi ziyaret yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla 10-13 Kasım'da Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Aynı zamanda KKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Küba Hükümeti'nin Özel Temsilcisi olan Parrilla, ziyaretini bu tarihlerde yapacak.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Küba Komünist Partisi (KKP) ile Küba Hükümeti'nin Özel Temsilcisi ve KKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Parrilla'nın ziyaretinin 10-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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