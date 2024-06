İmamoğlu, Öğrencilerin Talimatlarını Yerine Getirdi

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'nin talimatlarının yerine getirilip getirilmediğini yerinde inceledi. Metli ve sınıf arkadaşları, okullarını ziyarete gelen İmamoğlu'na doğum günü sürprizi yaptı. 53. yaş pastasını Metli ve arkadaşlarıyla birlikte kesen İmamoğlu, duygularını, "En güzel doğum günüm" sözleriyle dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde koltuğunu devrettiği Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli ve arkadaşlarına iadeiziyarette bulundu. Metli ve 3-D sınıfından arkadaşları, İmamoğlu'na doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasını Metli ve arkadaşlarıyla birlikte kesen İmamoğlu, "En güzel doğum günüm" diyerek, 3-D sınıfına teşekkür etti. Metli, İmamoğlu'na doğum günü hediyesi olarak, kendisinin yaptığı yağlı boya "100. Yıl" tablosunu hediye etti. İmamoğlu, Metli'nin hediyesinden duyduğu memnuniyeti, "Her şeyi düşünmüş; yapay zekayı düşünmüş, enerjiyi düşünmüş, barışı düşünmüş, en yükseğe tırmanan çocukları düşünmüş, uzayı düşünmüş daha ne olsun? Çok tatlısın güzel adam. Teşekkür ederiz sana" sözleriyle dile getirdi.

Öğretmenler odasında, okul müdürü Mücahit Çatal, okula adını veren bağışçı Haluk Ündeğer ve eğitimcilerle bir araya gelen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Öğretmenlerle bir araya geldi"

"Tüm öğretmenlerimize başarılar. İyi bir dönem geçirdiğinizi umuyorum. İnşallah seneye daha güzel, daha verimli hem öğrencilerimizin çok başarılı hem de öğretmenlerimizin de iyi hizmet yaptıkları, huzurlu oldukları, keyifli oldukları, koşullarının daha iyi olduğu bir yıl olsun isterim. Eğitim, eğitimci, öğretmen, çocuk, genç; neticede benim de hayatımda var. Çocuklarım var. Üniversite sınavına girecek olan bir oğlum var. 7. sınıfta kızım var. Diğeri daha büyüdü. Ama sonuçta herkesin en büyük hayali, arzusu onların başarıları. Bu, bütün aileler için geçerli. Tabii bu başarı aslında memleketin çok daha güzel bir geleceğe, çok daha çağdaş bir geleceğe kavuşması meselesi. Burada da en büyük basamaklar, sizin görev yaptığınız bu anlar. Kutsal bir görev. Onun için öğretmenlere olan sonsuz saygımı belirtmek isterim. Gerçekten sonsuz bir saygı.

"Öğretmenlerim hiç bir zaman aklımdan çıkmaz"

Sonuçta ben de birçok öğretmenimle öğrenerek bu ana geldiğimi çok iyi bilen ve ona çok hürmet gösteren birisiyim. Hiçbir zaman anılarımdan çıkmazlar ve her birisini minnetle yad ederim. Her zaman ararım, sorarım, hissederim. Dolayısıyla her öğretmeni gördüğümde de bilirim ki onların da sınıfında benim gibi bir çocuk var; büyüyor, büyüyecek. O bağlamda hepinizin değerinin farkında olan bir insanım. Bu bağlamda okullarımızı, eğitim kurumlarımızı da elbette çok önemsiyorum ve hani 'Ben ne yapabilirim? Biz ne yaparız' noktasında olmaya gayret ettim, tabiri caizse, 20'li yaşlarının başından beri. Şimdi fırsat buldukça da hayatın bu yöneticilik döneminde, yine eğitimin bir parçası olmak, katkı sunmak, öğrencilerle, öğretmenlerle, okullarla bir olmak, eğitime katkı sunma konusunda üstünü bir gayret gösterme zorunluluğunu biliyorum. İnşallah bunda katkılarımız olur.

"Eğitimi güçlendirebilirsek, her şey çok güzel olur"

Tabii eğitim meselesi, ülkemizin temel meselesi. Eğer eğitimi hep beraber en güçlü hale, en güçlü pozisyona kavuşturabilirsek, inanın gerisini düşünmeye gerek yok. Her şey düzelir. Her şey çok güzel olur. Hiç başka bir şeye ihtiyaç yok. O bakımdan iyi bir eğitime, iyi bir eğitimci koşullarına, öğrenci ortamına hep beraber ulaşırız. Yolumuz açık olsun. Görüyorum ki öğretmenlik mesleği, baskın bir biçimde kadın mesleğine doğru evriliyor. Geçmişten beri aslında böyle yakışan bir pozisyonu vardı, ama çok daha baskın ve çok daha yukarıda bir seviyeye ulaştığını görüyorum. Yakışıyor; kim ne derse desin. Sanki böyle annelik kavramıyla çok özdeşleşen bir ruh hali de var. Bizim de kreşlerimiz var. Sayısı 100'ü buldu, 150'ye doğru gider inşallah. Orada yüzde 99,9 kadın eğitimci sayısı ya da oranı. İnşallah kadınıyla, erkeğiyle sizlere de başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Okullarımızın yanındayız."

Öğrencilere öğütler: "Bol bol kitap okuyun ve spor yapın"

Öğretmenler ve öğrencilerle okul bahçesinde anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, miniklere de "Hepinizden yaz döneminde iki tane söz istiyorum. Bir tanesi; bol bol kitap okuyalım, tamam mı? İkincisi de fırsat buldukça spor yapacağız. Anlaştık mı? O zaman çok sağlıklı bir şekilde geri döneceksiniz ve okullarınızda yine çok başarılı bir dönem seneye yaşayacaksınız. Öğretmenlerimiz sizi heyecanla bekliyor olacaklar. Ben de hepinizi çok ama çok seviyorum. Başarılar dilerim hepinize" sözleriyle seslendi.

"Küçük başkan talimat verdi"

İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki başkanlık makam odasında, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim töreninde öğrenciler; Melike Eslem Mungan, Miraç Kartal Akdağ, Eylül Avcı, Hira Nur Kökcür ve Sinan Koç, İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Öğrenciler ve öğretmenlerle tek tek tanışıp bayramlaşan İmamoğlu, koltuğu ve sözü, "yeni başkan" Ali Selim Metli'ye bırakmıştı. Küçük Başkan Metli, öğrenci olarak yaşadıkları en önemli sorunları, "Öncelikle, ben ve arkadaşlarım, okula giderken çantalarımızı taşımakta zorlanıyoruz. Bu yüzden tüm sınıflarımızda, çantalarımızı ve eşyalarımızı koymak için, öğrenci dolapları istiyoruz. Ayrıca, tüm okullarda yemekhaneler olmasını diliyoruz ve bizim gelişmemize destek olmanızı diliyoruz" sözleriyle dile getirmiş, eksik gördüğü unsurların tamamlanması için İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Barış Yıldız'a talimat vermişti.

İBB Yerine getirdi

Metli'nin talimatlarını hızlıca yerine getiren İBB; 1200 öğrencinin çantalarını koyabilecekleri dolapları okul içindeki sınıflara monte etti. Spor kompleksinde kullanılmak üzere; iki çift minyatür kale, bir çift badminton direk, 15 raket ve toplardan oluşan badminton takımı, 20 voleybol topu, 10 basketbol topu ve 10 futbol topu, okul yöneticilerine teslim edildi. Okulun anaokulu bölümü önüne, uygun asfaltlama işlemi gerçekleştirildi. Süreç içerisinde, anaokulu öğrencileri için oyun grupları da asfaltlanan bölüme konumlandırılacak. Metli'nin yemekhane talebinden ise, iki zamanlı eğitim verilmesi ve binaların fiziki şartlarının yemekhane oluşturulmasına elverişli olmaması gerekçeleriyle, okul idaresinin isteği üzerine vazgeçildi.